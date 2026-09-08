Fernando Cerimedo fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad y le envió un mensaje al presidente de Bolivia

El exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, en el marco de una segunda orden de detención preventiva por presunto enriquecimiento ilícito. Durante el operativo, pidió perdón al presidente Rodrigo Paz y reclamó justicia.

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Bajo un fuerte resguardo policial, Cerimedo fue trasladado en la madrugada de este martes desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz, hasta el aeropuerto Viru Viru. Allí abordó un vuelo comercial de Boliviana de Aviación (BoA) rumbo a El Alto, acompañado por dos agentes de seguridad.

El operativo comenzó alrededor de las 4 y se extendió hasta su llegada al altiplanoy en la terminal aérea lo esperaba un contingente policial que lo derivó directamente a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicada en Viacha. La medida responde a una orden judicial que dispuso seis meses de detención preventiva por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

El llamativo mensaje a Rodrigo Paz

Cerimedo ya cumplía otra detención preventiva en Palmasola, dictada el 21 de agosto, por la tentativa de feminicidio contra su expareja Nadia Beller, quien sufrió un atentado armado el 17 de agosto en un hotel de Santa Cruz. En esa ocasión, el consultor calificó la relación como una “aventura”.

Trasladaron a Cerimedo a una cárcel de máxima seguridad: el misterioso mensaje a Paz

Durante el traslado, Cerimedo tuvo un breve contacto con el diario El deber y dirigió mensajes al presidente Rodrigo Paz, a su esposa y a Beller. “Que me perdone por no haberle hecho caso”, expresó en referencia al mandatario boliviano, a quien asesoró en el pasado. También pidió disculpas a su esposa: “Mi esposa, que me perdone”.

En otro pasaje, sostuvo: “Ya se está haciendo lo que se tiene que hacer y se va a saber la verdad”. Agregó: “Yo pido justicia, que se haga justicia y se sepa la verdad”. Además, apuntó contra su expareja: “Nadia Beller va a tener que explicarle a la justicia las mentiras que está diciendo”.

El traslado había sido postergado días atrás debido a una descompensación sufrida por Cerimedo en su celda de Palmasola. Su abogado, Ernesto Giraldes, explicó que el episodio se debió al estrés acumulado y a la falta de alimentación adecuada. “Él ahora está estable, está en el centro de salud de Palmasola”, señaló el jurista, quien solicitó una evaluación médica del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Finalmente, la Sala Penal de La Paz ratificó la medida cautelar y ordenó el traslado a Chonchocoro, pese a los intentos de la defensa de mantenerlo en Santa Cruz. Con esta decisión, Cerimedo deberá cumplir dos procesos en paralelo: uno por tentativa de feminicidio y otro por legitimación de ganancias ilícitas.