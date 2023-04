El colectivo de Mujeres Gobernando repudió el mensaje de Verbitsky contra Tolosa Paz

Luego de los repudiados dichos del periodista, el colectivo de mujeres y diferentes referentes feministas lo tildaron de violento, machista y misógino.

El Colectivo de Mujeres Gobernando cruzó con dureza al periodista Horacio Verbitsky tras sus repudiables dichos en relación a la ministra de Desarrollo de la Nación, Victoria Tolosa Paz y sentenciaron que no permitirán "la violencia machista en ningún ámbito, tampoco en el debate público ni en la política". En una de sus notas, el comunicador se refirió a la funcionaria como "la chica de plástica de La Plata", "Madame Albistur" y la calificó como la "protegida" del presidente Alberto Fernández. Este domingo no pidió perdón y redobló la apuesta, al tildarla de "minusválida".

A través de sus redes sociales, Mujeres Gobernando lanzó un comunicado repudiando sus declaraciones. "Desde Mujeres Gobernando repudiamos la descalificación y los agravios a nuestra compañera Victoria Tolosa Paz de parte del Horacio Verbitsky. Vamos a insistir una y mil veces: no permitiremos la violencia machista en ningún ámbito, tampoco en el debate público ni en la política", señalaron.

"Desde el Estado y cada ámbito de nuestra sociedad nos organizamos por una vida libre de violencias y con equidad de género. El periodismo tiene una responsabilidad inmensa en ese sentido y no puede permitir discursos violentos de este tenor", concluyeron.

Frente a esto, el ex secretario de medios y pareja de Tolosa Paz, Enrique "Pepe" Albistur, decidió cruzarlo el pasado jueves en diálogo con Radio AM990: "Me parece que es el mismo sorete de siempre Verbitsky. Que en este caso se pasa de machirulo. Y no sé por qué algunos sectores del peronismo y de la militancia le tienen respeto, será porque no lo conocen, porque es una basura de persona". Y agregó: "Es un personaje menor, no le demos cabida a los soretes".

Tras estas últimas declaraciones, Verbitsky se expresó ante medio Perfil y señaló que los insultos son un "pobre instrumento de debate político" que practican personajes como "Milei, Lanata, Grabois, Pergolini". Y lanzó: "Machirulo es él, que responde por su esposa como si fuera minusválida". Mientras que, sobre el respeto de la militancia, concluyó: "Me tienen respeto por la misma razón que lo abucharon a él y a Tolosa, suponer que la militancia ignora quién es quién es parte de su infundado complejo de superioridad".

Si bien Tolosa Paz asistió al Teatro Argentino de La Plata, donde la vicepresidenta CFK dio su discurso, no se expresó ante estos dichos. Quien sí lo hizo fue la referente feminista Dora Barrancos -ex asesora ad honorem del presidente Alberto Fernández- a través de sus redes sociales. "Recordamos a los profesionales de la comunicación que no puede degradarse a las candidatas con expresiones violentas. Oponerse a alguna candidatura femenina no puede significar un lenguaje humillante", sostuvo.

Mientras que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, apuntó contra el periodista desde sus redes sociales. "La violencia política contra Victoria Tolosa Paz ejercida por Verbitsky es la mayor expresión de la misoginia y el machismo desplegado por quienes alguna vez fueron periodistas y hoy luchan descaradamente por sostener los privilegios del sistema patriarcal que los entronizó", denunció.