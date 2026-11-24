La Provincia de Buenos Aires fue designada Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026-2029, un reconocimiento internacional que destaca la transformación del sistema público impulsada durante la gestión del gobernador Axel Kicillof. La distinción fue otorgada por la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH), que evaluó la postulación bonaerense y su Plan de Acción, con el que se presentó el proceso de reforma de la atención en salud mental y consumos problemáticos.

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La elección, comunicada a finales de octubre, reconoce un cambio en el modelo de atención. La Provincia amplió la capacidad de los hospitales generales para recibir urgencias e internaciones, fortaleció los dispositivos territoriales y avanzó en la sustitución de las internaciones prolongadas por alternativas de cuidado en la comunidad. El objetivo es integrar la salud mental al sistema general de salud y garantizar que las personas puedan recibir acompañamiento sin quedar aisladas de su entorno.

La WFMH es una organización internacional fundada en 1948, mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuenta con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC). La designación también reconoce que la experiencia bonaerense se inscribe en las perspectivas internacionales de reforma, que promueven una atención de calidad, accesible y con base comunitaria.

Más hospitales generales y equipos de atención

Uno de los principales cambios se produjo en la capacidad de respuesta del sistema hospitalario. Cuando comenzó la gestión, solamente 11 de los hospitales generales provinciales podían atender urgencias e internaciones por motivos de salud mental y consumos problemáticos. Actualmente, esa posibilidad se extendió a los 100 hospitales generales de la Provincia.

Para sostener esa ampliación, se incrementó un 69,8% la cantidad de camas de internación en hospitales generales y se incorporaron más de 1.000 trabajadores y trabajadoras de salud mental en esas instituciones. A su vez, se impulsaron mesas de salud mental en los 135 municipios para fortalecer la articulación con el primer nivel de atención.

La política también apunta a modificar la lógica de cuidado, con menos dependencia de las instituciones especializadas y más acompañamiento en los lugares donde las personas viven. En ese sentido, la Provincia pasó de contar con 74 viviendas con apoyo en 2020 a 227 en 2026. Actualmente, 743 personas reciben acompañamiento en casas de la comunidad.

Por primera vez, la cantidad de personas externadas e integradas a la comunidad supera a la de quienes permanecen en sectores crónicos. Además, se redujeron un 70% las internaciones en sectores de larga estadía y se cerraron definitivamente 28 de los 35 pabellones de ese tipo en los hospitales neuropsiquiátricos provinciales. Los espacios fueron readecuados y reconvertidos en polos educativos y culturales abiertos a la comunidad.

Una red territorial para ampliar el acceso

La transformación también se refleja en el crecimiento de los equipos y dispositivos de atención. El recurso humano destinado a tareas de prevención, cuidado y acompañamiento de la salud mental aumentó un 37,5%. La red provincial cuenta actualmente con más de 200 dispositivos de salud mental y consumos problemáticos, a los que se sumaron 33 nuevos centros comunitarios y más de 2.000 trabajadores y trabajadoras incorporados.

El propósito es que la atención no quede concentrada en hospitales especializados, sino que forme parte del sistema general de salud y tenga presencia en el territorio. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que la salud mental tiene que estar integrada al sistema de salud y no separada.

Prevención y participación de las juventudes

Otro de los ejes de la política provincial está puesto en la promoción de la salud mental y la prevención, especialmente entre niños, niñas y adolescentes. A través del programa “La Salud Mental es entre todas y todos”, se llegó a 635.000 estudiantes de 3.580 escuelas de los 135 municipios, mediante más de 79.000 encuentros con 26.000 grupos. Según los datos difundidos, el 94% de los estudiantes encuestados recomendaría los talleres.

La iniciativa busca generar espacios de escucha y diálogo, fortalecer los vínculos entre pares, evitar estigmas y detectar situaciones que requieren acompañamiento. En esa misma línea, en 2026 se creó el Consejo Joven de Participación e Incidencia en Políticas Públicas de Salud Mental, un ámbito en el que estudiantes secundarios y universitarios, integrantes de centros de estudiantes y jóvenes de distintos espacios participan con propuestas para el diseño de políticas públicas.

La prevención del suicidio también forma parte de las prioridades. Más de 4.500 trabajadores y trabajadoras del Estado realizaron la formación provincial para el abordaje de esta problemática en adolescencias y juventudes. Además, se elaboró una nueva guía clínica destinada a equipos de urgencias, hospitales generales y atención primaria, junto con una guía para medios de comunicación que promueve un tratamiento responsable.

El desafío de profundizar la transformación

La designación como Capital Mundial de la Salud Mental no implica que el proceso esté concluido. El reconocimiento permitirá fortalecer el intercambio internacional, impulsar instancias de formación y cooperación y compartir herramientas de gestión con otros gobiernos, provincias, municipios e instituciones.

La continuidad de las políticas está planteada en el segundo Plan Provincial Integral de Salud Mental 2026-2031. Entre sus objetivos se encuentran profundizar la desinstitucionalización, fortalecer la red pública de atención y cuidados, ampliar las respuestas frente al suicidio y los consumos problemáticos y promover la participación de personas usuarias, familias y organizaciones.