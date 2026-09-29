Falleció el senador nacional Juan Carlos Pagotto: lo encontraron sin vida en su domicilio

El senador nacional de La Libertad Avanza (LLA) por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, fue encontrado muerto este martes en su domicilio de la capital provincial, según confirmaron a El Destape desde LLA. Las autoridades judiciales y policiales iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento, y hasta el momento no se informó oficialmente la causa de la muerte.

{{{htmlAmp}}}

El cuerpo del legislador, de 74 años, fue hallado por sus familiares durante las primeras horas de este martes en su vivienda particular. En el lugar se desplegaron las primeras medidas y pericias para establecer qué ocurrió.

Pagotto había asumido como senador nacional en diciembre de 2023, como representante de La Rioja por La Libertad Avanza. Abogado de profesión y con trayectoria en la política provincial, durante su paso por la Cámara alta tuvo participación en distintos debates vinculados con cuestiones judiciales y legislativas.

Al momento de su fallecimiento, presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, organismo encargado del tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia, entre otras funciones.

La despedida de Quintela: "Leal adversario"

A través de sus redes sociales, el gobernador Ricardo Quintela despidió al legislador riojano: "Con profundo respeto y dolor, despedimos al Dr. Juan Carlos Pagotto, senador nacional por nuestra provincia".

"Con Juan Carlos nos unió un camino de muchos años en la política de La Rioja. Fuimos compañeros de bancada en la Cámara de Diputados provincial, donde tuve el gusto de conocer de cerca su vocación y su firmeza. Fue siempre un leal adversario y un hombre de convicciones con quien, más allá de cualquier diferencia política o partidaria, mantuve una muy buena relación y un profundo respeto mutuo. Fue un placer haber compartido banca con él", agregó.

Por último, el gobernador reconoció en él "un dirigente que dedicó su vida al ejercicio del derecho y a la representación de la provincia en el Congreso de la Nación". "Hago llegar mi sincero abrazo y mis más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y allegados en este triste momento. Q.E.P.D", concluyó.

Noticia en desarrollo