El presidente Alberto Fernández apuntó contra el operador judicial del macrismo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien en las últimas horas pidió asilo político en Uruguay para evitar enfrentar a la Justicia en la Argentina.

"A Cristina le inventaron más de 30 causas judiciales y nunca se fue de su casa y siempre se presentó. Hoy es vicepresidenta y se sigue presentando en la Justicia. En frente está este tipo que dice que no tiene derecho a defenderse. Pepín Rodríguez Simón: hablemos en serio", pidió Alberto Fernández.

En una entrevista en Radio 10, el presidente afirmó que Rodríguez Simón era el responsable del armado de causas contra el kirchnerismo en el poder judicial. "Usted operaba mañana, tarde y noche en el poder Judicial. Uno iba al fuero federal y le decían quien era que ordenaba todo esto", cruzó Fernández.

El jefe de Estado contó que Rodríguez Simón operó en causas como aquella contra el Grupo Indalo. "Siento de que es un momento en que toman a la gente por idiota", sostuvo Fernández.

El mandatario dijo que un hombre de bien hubiera ido a la Justicia para dar explicaciones y analizó que hay "una desesperación de sacar la causa del Correo de la Justicia comercial para pasarla al fuero de la Ciudad". En la entrevista sostuvo que es la misma "desesperación de alguien que dice que no tiene derecho a defenderse y que pide asilo en Uruguay en una causa donde aún no ha sido llamado a declaración indagatoria y si lo llamaran allí tendría su oportunidad para defenderse".

Fernández: "No tenemos procurador porque Juntos por el Cambio persiguió a la legítima procuradora"

Alberto Fernández dijo hoy que "no tenemos procurador (General de la Nación) porque Juntos por el Cambio persiguió a la legítima Procuradora que existía", en referencia a Alejandra Gils Carbó, y dijo que la oposición no apoya el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal porque "manipularon gran parte de la justicia y no quieren que eso se toque".

"No tenemos procurador porque ellos le inventaron una causa a Alejandra Gils Carbó, la persiguieron y amenzaron a sus hijas", dijo el mandatario en declaraciones a Radio 10. Además adelantó que hablará con Daniel Rafecas, el candidato a Procurador del gobierno para que deponga su actitud de bajar su candidatura en cambio de que haya una reforma del Ministerio Público Fiscal.

Fernández dijo que, "con estos términos, debemos seguir" con las restricciones por la pandemia

El presidente afirmó que "nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios" por coronavirus y señaló que no hubiera querido "restringir la circulación, pero no hay otro modo que no sea ese" para combatir la pandemia.

"Me parece que, en estos términos, debemos seguir" con las restricciones, aseveró el el Presidente esta mañana en declaraciones a Radio 10 respecto de la continuidad de las medidas para hacer frente a la segunda ola de coronavirus más allá de este viernes, cuando vence la vigencia de las actuales, aunque descartó de plano una vuelta a fase 1, incluso por un "tema sociológico".