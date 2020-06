Alberto Fernández habló sobre Vicentin e hizo una promesa en medio de la crisis

El presidente Alberto Fernández volvió a ratificar su decisión en torno a la cerealera Vicentin y dejó un fuerte discurso en La Rioja, donde aseguró que no dejará que "una empresa fenezca porque no ha sido bien manejada".

"En estos días en los que uno tomó medidas que hubiera querido no tomar pero que a uno le exige tomar la coyuntura y circunstancias. Yo creo en el capitalismo, en el mejor de los capitalismos. En el que es más importante el gerente de producción que el financiero. A ese capitalismo voy a apostar y voy a ayudar. Y no voy a dejar que alguna empresa fenezca porque no ha sido bien manejada o porque la coyuntura la ha puesto en una situación difícil", aseguró el presidente.

En La Rioja fue recibido por el gobernador Raúl Jalil y juntos recorrieron las instalaciones del hospital Respiratorio Monovalente "Carlos Malbrán", preparado para atender a pacientes con coronavirus. También, junto a el gobernador Ricardo Quintela, Fernández participará de la reapertura de la fábrica textil Hilados, que había cerrado durante el gobierno de Mauricio Macri.

"La pandemia no cambió nuestros objetivos. Seguimos creyendo en una Argentina con industriales que invierten, dan trabajo y hacen crecer el país. Y nosotros vamos a construir asociados a esos empresarios", afirmó el mandatario.

En la comitiva oficial se encuentran el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el secretario General de la Presidencia Julio Vitobello; y la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez.

Por otra parte, el mandatario celebró que la oposición haya estado presente en el acto: "quieren volver a la idea de que hay un gobierno de los unos y de los otros. Ya perdimos mucho tiempo con eso. Hay un gobierno de los argentinos y para ellos hay que trabajar unidos", concluyó.

Luego, firmará una serie de convenios de obras de infraestructura, y almorzará junto al gobernador de La Rioja antes de partir a la provincia de Catamarca, donde lo esperarán en horas de la tarde.