Alberto Fernández desmintió a Clarín sobre una falsa reunión con Macri

El presidente Alberto Fernández desmitió unanota del diario Clarín que aseguraba que había mantenido una charla con Mauricio Macri por la situación de Vicentín, la cuál nunca existió.

En una entrevista con Radio 10, el periodista Pablo Duggan consultó al jefe de Estado sobre una nota de Clarín en la que se habla de una supuesta conversación que mantuvo con su antecesor por la situación de la empresa ahora expropiada. Sin embargo, Alberto desmintió que ese encuentro haya existido.

"No, no es cierto, nunca hablé de ese tema con Macri. Si lo hubiera hablado lo diría, pero no", respondió el presidente ante la repregunta de Gustavo Sylvestre.

En una nota titulada "El enojo de Alberto Fernández con Mauricio Macri y la propuesta fallida de Ricardo Echegaray", el periodista Walter Schmidt aseguró que Fernández "estaba muy molesto con Vicentin, al punto que recurrió a Mauricio Macri para consultarlo acerca de cuál era la situación de la firma". Según la columna, "Macri respondió con evasivas y no le aportó demasiado detalles a su sucesor".

El pasado lunes, el presidente anunció la expropiación de una de las principales empresas alimenticias del país debido a su crítica situación financiera y la acumulación de importantes deudas con el Estado. En diciembre, la compañía se declaró insolvente, dejando deudas por casi 1500 millones de dólares con el Banco Nación y más de dos mil productores y quinientas PyMEs del sector y poniendo en riesgo los puestos de trabajo.

La intervención estará encabezada por el exsecretario de Agricultura, Gabriel Delgado, y se hará efectiva mediante YPF-Agro. La medida supone para el gobierno la posibilidad de tener un rol mucho más activo en el mercado de granos y en el sector alimenticio, debido al peso específico de Vincentín.