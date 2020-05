El "Chino" Navarro lanzó fuertes declaraciones sobre la situación en las cárceles y las prisiones domiciliarias

El Secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro se refirió a la situación en las cárceles y señaló que “se cometieron excesos en las liberaciones. Se liberó a personas que cometieron delitos violentos o violaciones. En esta situación, quiero creer que la Justicia va a retrotraer aquello que se hizo mal”. Además, puntualizó que “si no tomamos medidas con urgencia, puede suceder que haya focos infecciosos como sucedió en otras cárceles del mundo”.

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario habló de la situación de las cárceles por la pandemia y agregó que "el mundo no va a ser igual en términos económicos o sociales". "Hay mucha prueba y error, hay que avanzar lentamente. Nos preocupa la salud de los argentinos y queremos mantener el nivel de la curva para que no se dispare. El mundo no va a ser igual. En términos económicos, sociales. También está cambiando la modalidad en los aspectos de trabajo", afirmó.

Por otro lado, el dirigente del Movimiento Evita advirtió que “es correcto lo que dijo Alberto Fernández. Hay que avanzar lenta y gradualmente” y destacó que "la presión para debilitar un gobierno es un hecho repudiable". "Debería ser voluntario que las grandes fortunas aporten para sostener la salud. Es tan obvio que tiene que salir el Impuesto a las grandes fortunas que no es muy discutible", reveló.

"Alberto Fernández fue muy claro. Hay que pagar la deuda pero no hay que hacerlo a costa de los bolsillos de los argentinos. Hay una decisión tomada en ese sentido y el presidente actúa con firmeza al respecto”, destacó, sobre la deuda con los bonistas del FMI.