Estatuto del periodista: diputados de UP recibieron a trabajadores de prensa

Diputados de Unión por la Patria mantuvieron una reunión con representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), a raíz de que el Estatuto del Periodista será derogado el 31 de diciembre, acorde con la ley de reforma laboral votada por el Congreso.

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"NI UN DÍA SIN ESTATUTO DEL PERIODISTA. Nos reunimos con el bloque de Diputados para expresar nuestra preocupación por la situación del Estatuto Del Periodista y llevamos distintas propuestas para que no sea derogado el 31 de diciembre", difundieron desde el gremio.

Ya cerraron: "Vamos a continuar realizando reuniones con todos los bloques y sectores parlamentarios".

Participaron de la reunión el jefe de la bancada, Germán Martínez, los diputados Kelly Olmos, Sergio Palazzo, Nicolás Trotta, Vanesa Siley, Hugo Moyano (h), Lorena Pokoik, Marina Salzmann, Blanca Osuna y Raúl Hadad, y por el Sipreba, Agustín Lecchi y Carla Gaudensi, secretario General y Gremial, respectivamente.

El jueves pasado, los gremios de prensa se movilizaron al Congreso para pedir que la titular de la comisión de Trabajo del Senado, Cármen Álvarez Rivero de La Libertad Avanza, abra el grupo parlamentario para que avancen los proyectos respecto a la derogación del Estatuto del Periodista: el 1140/26, redactado por Carolina Moisés, que propone un nuevo Estatuto, y el 1472/26 de Jorge Capitanich, que pide la prórroga de la ley.

La reforma laboral votada por el Congreso establece la derogación de la legislación que ampara a los trabajadores de prensa y el ejercicio del periodismo a partir del 31 de diciembre de este año.

El clima de agresión contra los trabajadores de prensa

La movilización del sindicato de prensa se produce en un clima de agresión permanente por parte del presidente Javier Milei contra el periodismo. La más reciente fue tras su sobreseimiento en la causa $LIBRA, circunstancia en la que Milei nombró a cinco periodistas que habían informado sobre el caso y dijo: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

Según FOPEA, en 2025 hubo 278 casos de ataques a periodistas en Argentina, de los cuales atribuyó 119 a Milei. En su presentación del 26 de octubre de 2026, la organización informó que el total anual ya había superado el récord de 2025 y atribuyó 175 hechos al presidente en lo que iba del año.

Por separado, RSF analizó la cuenta de Milei en X durante 47 días de abril y mayo de 2026 y contabilizó 1.674 publicaciones hostiles a la prensa, incluidas republicaciones. Es una medición distinta del conteo de casos de FOPEA, por lo que no corresponde sumar ambas cifras. Argentina pasó del puesto 87 en 2025 al 98 sobre 180 países en 2026 en el índice de libertad de prensa de RSF. Ficha de Argentina