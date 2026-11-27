El Senado aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley para prorrogar por seis meses la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional y del Decreto 13.839/46, que regula la actividad del personal administrativo de empresas periodísticas.

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La iniciativa cosechó 68 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, por lo que el expediente fue girado a la Cámara de Diputados para culminar su tratamiento legislativo. De obtener la sanción definitiva en la Cámara baja antes de fin de año, la Ley 12.908 mantendrá su plena validez legal hasta el 30 de junio de 2027.

Entre los votos negativos se encuentra el de la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, quien preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y tiene la obligación de llamar al tratamiento de los proyectos para actualizar el Estatuto del Periodista. Hasta el momento, pese a los insistentes pedidos gremiales y de los trabajadores de prensa en su conjunto, la legisladora libertaria se rehúsa a abrir el debate en comisión.

También objetaron la medida las senadoras oficialistas Nadia Márquez y Vilma Bedia, quienes votaron en contra de la propuesta para que los periodistas conserven los derechos reconocidos por el Estatuto.

Más allá de estas disidencias, el resultado en el recinto reflejó un entendimiento transversal entre las principales bancadas del oficialismo y la oposición, que había sido alcanzado durante la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión.

En este sentido, el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, había anticipado el consenso alcanzado al confirmar que "se habló en Labor y eso se va a prorrogar por seis meses; estaban todos los bloques de conformidad".

La iniciativa fue impulsada en la Cámara alta por el senador peronista Jorge Capitanich, en cuyos fundamentos se remarca que "la continuidad del estatuto resulta necesaria para preservar derechos laborales específicos vinculados con la actividad periodística", entre los que se destacan las condiciones de trabajo, las categorías profesionales, la estabilidad laboral y la cláusula de conciencia.

El reclamo de los trabajadores de prensa y la definición en Diputados

La aprobación del proyecto en el Senado se dio en el marco de una jornada de movilización frente al Congreso Nacional, donde diversas agrupaciones de trabajadores de prensa se manifestaron en defensa del marco regulatorio del sector.

El Estatuto del Periodista constituye la herramienta legal clave para la protección de los derechos y deberes laborales de los trabajadores de prensa, cuya derogación estaba prevista a partir del 31 de diciembre de 2026 por el artículo 197 de la Ley 27.802.

En la previa del debate, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) había difundido un comunicado bajo el título “Ni un día sin Estatuto del Periodista”, expresando que la norma "protege las condiciones para la calidad informativa y para que cada periodista -desde donde esté- pueda investigar con libertad e independencia".

Una vez conocido el resultado, la organización sindical remarcó a través de un pronunciamiento público que "el Senado aprobó una prórroga de seis meses para nuestro Estatuto del Periodista Profesional, revirtiendo parcialmente la derogación dispuesta por la Reforma Laboral".

Al evaluar el alcance de la medida, la entidad gremial aclaró: "Sabemos que esta prórroga no constituye una solución definitiva, ya que necesitamos la aprobación de ambas cámaras antes del 1 de enero de 2027 para asegurar la plena vigencia de nuestros derechos. Sin embargo, representa una muestra del respaldo político recibido, y una clara señal del Congreso en la protección de la libertad de expresión".

Por su parte, Agustín Lecchi, secretario general del SiPreBA, celebró el dictamen de la Cámara alta señalando: "Vamos! La lucha continúa. Seguimos en defensa del Estatuto del Periodista. Gracias senadores y senadoras que cumplieron su compromiso. Ahora toca diputados".