El "Cositorto de los departamentos" y su hijo, los presos por estafa en Devoto que fueron bendecidos por León XIV

Vito Antonio y Emanuel D'Abatte estuvieron entre los detenidos que recibieron al Papa León XIV en la cárcel de Devoto. Ambos están procesados por liderar una asociación ilícita vinculada a una de las mayores estafas inmobiliarias del país, con cientos de damnificados y millones de dólares en juego. El caso, conocido como Induplack por la empresa fantasma que utilizaron para su red de estafa, tiene más de 600 afectados y un perjuicio económico que superó con creces los 24 millones de dólares. Ambos cumplen prisión preventiva allí desde abril de 2025.

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Fueron 67 los presos que eligió el Servicio Penitenciario Federal para que acompañen la misa, todos ellos definidos por su "buena conducta" durante su reclusión. Uno de estos detenidos fue Vito Antonio D'Abatte, el "Cositorto de los departamentos", quien además ligó de yapa la bendición del Santo Padre y un saludo en mano.

Cómo funcionaba la estafa de Induplack y qué pruebas acumulan en su contra

Vito Antonio L’Abbate es señalado como el patriarca de un entramado empresarial que durante más de una década comercializó desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires. A través de sociedades como Induplack SA e Induplack Fiduciaria, el grupo impulsó al menos 17 emprendimientos bajo la modalidad de venta de departamentos desde el pozo.

Sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago también participaron de la estructura. La investigación sostiene que el conglomerado utilizó distintas sociedades y fideicomisos para comercializar unidades que nunca llegaron a terminarse y que, en algunos casos, habrían sido vendidas a más de un comprador.

El momento en el que Vito L'Abatte saludó a León XIV.

En los tribunales porteños, Vito L’Abbate llegó a ser apodado "el Cositorto de los departamentos", por las dimensiones de las maniobra. La causa principal, identificada con el expediente 18025/2020, fue elevada a juicio con 569 hechos de estafa documentados. Allí están acusados Vito, Emanuel, Juan Ignacio y Santiago L’Abbate, junto con Patricio Flores, otro acusado, como presuntos integrantes de una asociación ilícita. Todavía se investigan otros 137 episodios.

Los testaferros y el vaciamiento de empresas

La fiscal Mónica Cuñarro, a cargo del caso, también avanzó sobre otras personas que habrían colaborado con el funcionamiento del grupo. En un dictamen firmado el 3 de noviembre, pidió el procesamiento de presuntos testaferros y empresarios vinculados a sociedades subsidiarias de los L’Abbate.

Entre las firmas investigadas aparecen Laser Argentina, iWin Aberturas e iGlass. Según la acusación, estas empresas habrían sido utilizadas para generar deudas, confundir patrimonios y dificultar el seguimiento del dinero obtenido mediante las operaciones inmobiliarias.

La fiscal también señaló la presunta utilización de préstamos y falsas deudas para colocar a determinadas personas en una posición favorable frente a los acreedores durante los concursos preventivos de las compañías. Dos escribanos fueron indagados por su posible participación en la constitución de fideicomisos y sociedades, aunque la Cámara de Apelaciones dictó posteriormente la falta de mérito para procesarlos o sobreseerlos.

La causa también apunta a otras sociedades vinculadas al clan, que desde 2008 habría intervenido en 23 empresas. Entre ellas aparecen Iwin SA, con una deuda de 97 millones de pesos, e Iwin Aberturas, que acumula pasivos por 369 millones, de los cuales 365 millones corresponden al Banco Nación. Para la fiscalía, esas estructuras habrían servido para ocultar fondos y generar deudas mediante cheques que luego fueron rechazados.