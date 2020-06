El presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, se refirió a las detenciones en el escándalo de espionaje y admitió que "hay una responsabilidad de Macri en las escuchas que no es solo funcional porque él sabía". "Macri es el responsable: entre el Presidente y la AFI no hay intermediación", aseguró Moreau.

En declaraciones a El Destape Radio, el diputado habló sobre la detención de la ex secretaria de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, y reconoció: "Luego de Martinengo el próximo eslabón de la cadena es la mesa judicial". De todas formas, afirmó que no sabe qué sucederá porque no tienen jueces adictos: "No somos el macrismo: somos la comisión de la verdad o simplemente cumplimos con nuestra función de fiscalizar los organismos de inteligencia". En este sentido, destacó que es indudable que los espionajes tenían una finalidad política.

"El pánico en el que van a entrar en Comodoro Py es enorme", sostuvo Moreau y admitió que "cuando una banda está por caer se empiezan a llamar entre ellos, por eso se deben reunir de nuevo".

El diputado contó que "los testimonios dicen que Alan Ruiz era de mucha confianza de Patricia Bullrich" y aseguró: “Patricia Bullrich se va a tener que ir buscando un abogado”. Además, reconoció que "hubo periodistas que trabajaron con los espías y se entusiasmaron tanto que hasta contribuyeron en guionar testimonios falsos, como con Fariña".