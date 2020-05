Sabbatella apuntó contra Macri por el espionaje y lo acusó de liderar "una banda de mafiosos"

El presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella, apuntó contra el expresidente Mauricio Macri como responsable de “una banda de mafiosos” que “puso en marcha mecanismos de persecución de la oposición para saquear la Argentina”. Según consta en la denuncia de la AFI, Sabbatella es uno de los opositores al macrismo que fue espiado por la gestión anterior.

"Macri estaba a la cabeza de todo esto", dijo el titular de la Acumar a El Destape, al tiempo que advirtió que el espionaje ilegal es un hecho de "gravedad institucional tremenda" y anticipó que no descarta realizar una presentación en la Justicia. "Vamos a estudiar política y jurídicamente que pasos vamos a dar y lo haremos en conjuntos con lo que decida el Frente de Todos. Vamos a dar los pasos que hagan falta para que se investigue a fondo y no quede impune", señaló.

La titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, realizó una presentación por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, que incluye un listado de más de 80 personas que habrían sido afectadas, entre ellos la mesa nacional de Nuevo Encuentro, con Sabbatella a la cabeza.

Sabbatella no mostró sorpresa por lo ocurrido y recordó que el ex presidente asumió procesado por escuchas ilegales. "No tiene limites en su vocación de saquear la Argentina. Es una banda mafiosa de corruptos y saqueadores dispuestos a todo", lanzó.

Asimismo, marcó que el el espionaje ilegal en los años de Cambiemos fue parte de una avanzada contra los opositores que incluyó noticias falsas y persecución judicial. "Un combo de prácticas mafiosas que lesionan la democracia y lo hicieron bajo la promesa de mejorar la calidad de la República", aseguró. "Lo único que vinieron a hacer es todo lo necesario para fugar millones de dólares y salir más ricos de lo que entraron", cerró.