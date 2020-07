Qué dice la carta que Majul le llevó al juez que investiga el espionaje ilegal

El periodista ultramacrista Luis Majul le llevó un comunicado al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, quien investiga el espionaje ilegal que se realizó en la AFI durante la gestión de Macri. Sucede luego de que se develara que su programa armaba producciones junto a la AFI macrista.

"Lo hago aunque no estoy ni siquiera imputado. Para que ningún distraído se confunda para evitar que cualquier periodista inocente tenga que pasar por el momento que pasé yo", comienza el texto del periodista ultramacrista. Sigue la carta: "Moyano afirma que yo tenía vínculos con espías de la AFI. Que uno de ellos, Alan Ruiz, actuaba como 'productor ejecutivo del programa. Que otra agente, Mercedes Funes Silva, se encontraba dentro del estudio de América, durante la emisión de la Cornisa", explica el periodista. Y agrega: "Son todas mentiras. Esta es la verdad".

A continuación, da su versión de los hechos: "El 17 de octubre de 2018 se viralizó en las redes un escrache intimidatorio con imágenes adulteradas del procurador de la provincia de Buenos Aires, mías y de mi mujer. El 18 de octubre, Pablo Moyano, mostró por televisión la misma basura. Así empezó a perpetrar el delito de incitación a la violencia".

Luego, aseguró que "el 20 de octubre, aparecieron cientos de afiches intimidatorios, anónimos y pegados en forma ilegal. Con el mismo texto y las mismas fotos adulteradas". Estos fueron pegados en Congreso, Constitución (cerca de la Federación de Camioneros) y en la zona donde tiene su sede América TV. "Pretendieron degradarme como profesional. Meterme miedo. Es lo mismo que intentan ahora", advirtió.

Y continuó: "Dos días después del escrache, el 22 de octubre, no me escondí, ni recurrí a ningún espía: denuncié los hechos ante la justicia y lo publiqué en mis programas y mis redes. La fiscal de la causa pidió: grabaciones de cámaras a la División Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad y de comercios privados apuntando a la calle, el análisis de las imágenes por parte de la Policía Federal y un listado de comunicación con las antenas y las celdas de las áreas donde se pegaron los afiches".

"La operación escrache fue muy burda. Se inició en la zona cercana al Sindicato y Federación de Camioneros. Quienes pegaron los afiches tenían la ropa del sindicato de Camioneros. Pero Moyano y Llermanos no hablan de eso. Me siguen acusando de delitos inventados y que no están en el Código penal", opinó.

Agregó Majul: "Según esos chats, integrantes del grupo hablan sobre el programa La Cornisa y las imágenes de camioneros pegando los afiches. Los supuestos mensajes fueron publicados en medios periodísticos a instancias de Llermanos. Eso demuestra que el abogado está desesperado: lo hizo mientras la causa estaba en secreto de sumario. No se trata de mensajes originales", señaló.

Aseguró no conocer "a ninguno de los supuestos espías", como tampoco "ingresó, nunca, ni al piso ni al control de La Cornisa, con la autorización de la producción, ningún agente de inteligencia. Y menos durante la emisión de los programas en los que denunciamos la pegatina de afiches"

"La causa en la que fui varias veces sobreseído se inició el 8 de mayo de 2018. Moyano me denunció, junto a otros periodistas, se ser parte de un entramado político judicial para desprestigiarlo. Moyano amplió la denuncia. Agregó la entrevista que le hice a la señora Nancy Pastorino en el programa 4 Días. Pastorino fue extorsionada por parte de la comisión directiva de Camioneros. La causa está en la etapa de juicio oral", sostuvo.