Espionaje ilegal: un fiscal pidió informes de un exfuncionario de la gestión de Vidal

El fiscal penal de La Plata Álvaro Garganta le pidió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi informes sobre Alex Campbell, actual diputado provincial y ex funcionario de la gestión de María Eugenia Vidal.

El fiscal Álvaro Garganta le pidió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi informes sobre Alex Campbell, actual diputado provincial y ex funcionario de la gestión de María Eugenia Vidal, por una causa de supuesto espionaje ilegal. El fiscal penal tiene la causa “Campbell, Alex s/ Denuncia”, que inició Mariano Bruera, hermano del ex intendente platense Pablo Bruera y condenado a fines de mayo a seis años de prisión por supuestamente “integrar una asociación ilícita que pedía coimas para rezonificar emprendimiento inmobiliarios en la capital bonaerense”.

En diálogo con El Destape, Campbell manifestó: “No estoy enterado de ningún pedido de informes, nunca me notificaron ni llamaron (desde la justicia)”. El legislador bonaerense dijo que, hasta el momento, no tuvo novedades de la causa. “No llamaron a mis abogados y no avanzó”, señaló.

Sobre Mariano Bruera, el funcionario que formó parte del gobierno de María Eugenia Vidal, afirmó “desconocer” al mismo. “¿Qué querríamos saber nosotros de Bruera? Es una locura, no entiendo qué pueden pensar que quería saber algo de Bruera. No tengo ni idea, no lo conozco”.

Finalmente, para Alex Campbell la causa se inició por “una nota periodística”, aunque no brindó mayores precisiones. El dirigente actualmente integra el bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura bonaerense y es vicepresidente de Relaciones Internacionales de River Plate.

La causa

El fiscal Garganta le pidió al juez Martínez de Giorgi que “tenga a bien informar si en el marco de la causa FLP 14.149/2020 y sus conexas se encuentran imputados Alan Flavio Ruiz, Alexander Malcolm Campbell, Leandro Araque y Emiliano Matta".

Mariano Bruera denunció a Campbell por “presunto espionaje ilegal” en su contra, como consecuencia de la declaración de Leandro Araque y Emiliano Matta, dos ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que reconocieron públicamente “haber realizado seguimientos por encargo de sus superiores”.

Vale recordar que en marzo del corriente, Martínez de Giorgi se rehusó tomarle declaración como testigo a Campbell y dejó abierta la posibilidad de que fuera llamado a indagatoria. Lo hizo ante un planteo de uno de los procesados como "cuentapropista" del espionaje ilegal, el ex policía de la Ciudad Jorge "El Turco" Sáez, quien había pedido su declaración como "testigo".

"En relación a lo solicitado por la defensa de Jorge Horacio Sáez, esto es, la citación a prestar declaración testimonial, si bien el tribunal evalúa su convocatoria no puede soslayarse que conforme prueba incorporada y peticiones de las partes constituidas en el proceso, podrían ser eventualmente pasibles de ser convocadas en una calidad distinta de la pretendida por la parte", subrayó el juez.