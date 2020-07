Graciana Peñafort dejó en offside a María O'Donnell

En el mismo día en el que se realizaron múltiples detenciones en la causa por espionaje ilegal, la periodista macrista, María O'Donnell salió al cruce de la Justicia y sostuvo que lamenta "el regreso de las detenciones por el supuesto 'poder residual'". Sin embargo, la abogada Graciana Peñafort la dejó en ridículo.

En sus redes sociales, O'Donnell sostuvo que "La causa del espionaje ilegal me parece un escándalo que merece una investigación seria". Sin embargo, después agregó que lamenta "el regreso de las detenciones por el supuesto "poder residual" de los acusados". Por otro lado, cuando en distintos momentos no dijo nada sobre las detenciones, ahora agregó que antes "eran criticadas y ahora ponderadas por los mismos periodistas, y viceversa".

Si bien la crítica de la periodista no tiene sustento porque en el fallo no se habla de poder residual, la situación quedó más clara cuando Peñafort le respondió: que "la doctrina irurzun se aplicaba para prisiones preventivas. Estas detenciones no son prisiones preventivas, porque no se puede dictar la preventiva sin haber indagado antes al acusado".

Con esta respuesta, el argumento de la periodista María O 'Donnell quedó completamente desarticulado y, luego del comentario, ni siquiera borró el tuit.