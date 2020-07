El abogado de Pablo y Hugo Moyano, Daniel Llermanos, disparó munición gruesa contra el ex presidente Mauricio Macri y consideró que se lo "debiera procesar" en la causa por el espionaje ilegal que investiga la conformación de una banda paralela de agentes de inteligencia que realizaba escuchas sobre dirigentes opositores, periodistas e incluso funcionarios del gobierno de Cambiemos.

Llermanos sostuvo que hay una "clara evidencia" de la realización de tareas de espionaje ilegal por la que están apuntados los ex responsables de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno anterior, Silvia Majdalani y Gustavo Arribas. "No sé cuál será el nivel de compromiso y silencio" que tendrán los ex funcionarios a los que la fiscal de la causa pidió su indagatoria, sostuvo el letrado. "Acá lo gravísimo que se investiga es que había una organización mafiosa", disparó Llermanos en diálogo con FM La Patriada.

"Habría que desconfiar de Macri. Él decía públicamente que quería preso a Moyano. No lo disimulaba", indicó el abogado. En esta línea, ejemplificó: "Cuando Al Capone empieza a tener presión política, los únicos delitos que se le probaban eran los de la violación de la Ley Seca y como eso no alcanzaba para que el tuviera desprestigio inventan la masacre de San Valentín”.

Piden la indagatoria de Majdalani y Arribas

La fiscal federal de Lomas de Zamora María Cecilia Incardona pidió este lunes por la mañana que se cite a declaración indagatoria a Silvia Majdalani y Gustavo Arribas, ex titulares de la AFI durante los 4 años de gestión de Macri. Se trata de los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia, en la causa que investiga presunto espionaje ilegal en el Instituto Patria durante el gobierno de Mauricio Macri, confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Telam.

El pedido se hizo ante el juez Juan Pablo Augé, quien deberá resolver si lo acepta y convoca a declarar como acusada a la ex funcionaria. Esta decisión surge luego de la detención del espía Alan Ruiz junto con otras personas entre las que se encontraba la ex responsable de Documentación Presidencial Susana Martinengo.

Cabe destacar que tras el cambio de juez Federico Villena decidido por la Cámara de La Plata, todos los detenidos fueron beneficiados con prisión domiciliaria, con la excepción de Ruiz. Si el juez hace lugar al pedido de la Fiscal, Arribas, y Majdalani deberán presentarse ante Augé, un magistrado de 58 años, ex combatiente de Malvinas, de extremo bajo perfil, y proveniente de una familia de abogados vinculada al radicalismo.