Espionaje ilegal: declara espía clave en el Congreso

El exdirector de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, está convocado a prestar declaración ante la Comisión Bicameral de Inteligencia. Se espera que ratifique la confesión que hizo en el caso Gestapo antisindical, donde dijo que se filmó la reunión en el BAPRO por orden de Arribas y Majdalani.

El exdirector de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, está convocado para prestar declaración este martes a las 12 ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Los legisladores esperan que ratifique la confesión que hizo en el caso Gestapo antisindical, donde al ser indagado dijo que la reunión en el Banco Provincia donde se coordina el armado de causas contra sindicalistas se filmó por orden de los jefes de la agencia de inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En aquel testimonio ante la justicia federal de La Plata también comprometió a otros directivos de la casa de espías.

Dalmau Pereyra está convocado por la comisión que preside el diputado nacional Leopoldo Moreau. La citación se cursó luego de que el 31 de marzo pasado, el exagente de inteligencia diera precisiones de cómo fue la operación por la que la AFI grabó el encuentro que se realizó en la sede porteña del Banco Provincia, el 15 de junio de 2017. En esa filmación se observa y escucha a funcionarios bonaerenses, tres espías (uno de ellos es Dalmau Pereyra) y empresarios coordinar el armado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Antes de su testimonio judicial, el exjerarca de la AFI había pasado por la comisión pero se había negado a declarar porque primero quería afrontar su indagatoria.

Según pudo reconstruir El Destape en base a fuentes judiciales, Dalmau Pereyra, que no declaró pero entregó un escrito al juez Ernesto Kreplak, reconoció en su indagatoria que:

Arribas y Majdalani daban órdenes sobre la operación Gestapo antisindical.

No le dijeron para qué era la filmación, cuya ejecución estuvo a cargo de otra área y que a él le encargaron solo la supervisión.

Le pasaron un contacto con el área de protocolo del Banco Provincia para coordinar la instalación de las cámaras y que supervisó todo.

Retiraron las grabaciones, también bajo su supervisión.

Le entregó todo el material a Majdalani.

No se quedó él con ninguna copia

La presentación de Dalmau Pereyra expuso una fractura entre los exintegrantes de la AFI macrista. De acuerdo a fuentes judiciales, el exjefe de Contrainteligencia también involucró en la operación Gestapo M a otros integrantes de la agencia, como al titular del área de Delitos Económico Financieros, Fernando Di Pasquale. Di Pasquale tiene otras operaciones políticas en su haber: fue uno de los agentes de la AFI que fue a visitar al juez Luis Carzoglio para transmitirle la orden de Macri de detener a Hugo y Pablo Moyano.

Tal como publicó este medio, la comisión bicameral había cursado la citación de Di Pasquale para este lunes pero no se lo pudo ubicar en los teléfonos y domicilios que informó al organismo de inteligencia. Tras la difusión de su citación en los medios, el abogado Juan Martín Cerolini se presentó en su nombre en la comisión parlamentaria y dijo que su representado se ponía a disposición.

Cerolini es uno de los abogados que intentó designar el fiscal procesado Carlos Stornelli en el D’Alessiogate, como publicó El Destape en noviembre de 2019. Su propuesta no fue aceptada por el juez Alejo Ramos Padilla, que entonces tenía el caso, porque el letrado podía tener intereses contrapuestos ya que defendía en otro expediente a otro integrante de la banda del espía ilegal Marcelo D’Alessio, Carlos Liñani. Cerolini fue defensor del barra de Boca, Rafael Di Zeo; de William Schlenker, barrabrava de River; y de varios policías y militares. Uno de los casos emblemáticos es el del ex capellán castrense Christian Von Wernich, condenado a cadena perpetua por su complicidad con la última dictadura cívico-militar.

Cruje el cuentapropismo

La declaración por escrito de Dalmau Pererya demuele el argumento del cuentrapropismo: las máximas autoridades de la AFI macrista estaban al tanto de la filmación del caso Gestapo M. Esto llevó a que otro espía que declaró en el Congreso el pasado 1 de abril festejara este cambio de actitud del exjerarca de la AFI: “Hoy festejo lo que dijo de que la orden se la dio ella (por Majdalani), porque todo lo daba ella, y Gustavo Arribas”, aseguró el exagente Jorge “Turco” Sáez ante la bicameral.

Sáez ahondó en lo ridícula que es la tesis del cuentapropismo que elaboraron dos jueces designados por Mauricio Macri en la Cámara Federal porteña, Pablo Bertuzzi (puesto a dedo) y Mariano Llorens (visitante de la Quinta de Olivos). “A veces escucho lo del cuentapropismo: ¿a quién vamos a extorsionar nosotros? Ahora, yo le pregunto: ¿a usted le parece que yo puedo ir a la casa de la hermana de Macri a extorsionarla? ¿Y para qué?”, se preguntó Sáez. Florencia Macri y quien era su pareja, el empresario Salvatore Pica, son dos de las decenas de víctimas que tiene la causa de los Super Mario Bros, donde Sáez y Dalmau Pereyra están procesados y no fueron beneficiados por la tesis del cuentapropismo. Sino todo lo contrario. Fueron el chivo expiatorio para que esa tesis se pudiera desarrollar. Lo cierto es que resulta impensable que un grupo de agentes “por la libre” vaya a espiar ilegalmente a la hermana del Presidente. La AFI es un organismo vertical que depende de Presidencia de la Nación, por lo que reporta directamente al jefe de Estado.

Dalmau Pereyra es un espía de carrera, formado en el mundo de la inteligencia, que fue designado al frente de la dirección de Contrainteligencia apenas asumió Macri por sus vínculos con Majdalani y abandonó el cargo a mediados de 2018. Su situación judicial es complicada desde que el macrismo dejó la Casa Rosada. Actualmente, fue indagado y podría ser procesado en la causa de la Gestapo antisindical.

Pero además, Dalmau Pereyra está procesado en la causa del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan, donde comparte situación procesal con Macri. Y se encuentra procesado también en la megacausa de los Super Mario Bros, donde fue considerado un “cuentapropista”.