El contundente video de Cristina Kirchner a la Justicia por la causa de espionaje ilegal de Macri 

La vicepresidenta Cristina Kirchner se dirigió al juzgado federal de Lomas de Zamora para recibir las pruebas que encontró la Justicia sobre el espionaje ilegal que realizaron agentes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri sobre su persona y para que se sume como querellante de la causa. De camino al municipio del Conurbano sur, la ex presidenta reflexionó del rol del Poder Judicial en los últimos años que fue perseguida con causas armadas.

En su cuenta de Twitter, la presidenta del Senado grabó un video que muestra el trayecto desde la Ciudad de Buenos Aires al centro de Lomas de Zamora donde se encuentran las oficinas del juzgado y observó: “A diferencias de otras veces cuando el que me citaba era Bonadio, en causas armadas, no me sigue ninguna moto. Que cosas, en aquella oportunidad fueron dos motos con cámara transmitiendo en vivo y en director mi desplazamiento”.

“Es raro, que no me sigan, porque la causa judicial a la cual estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo. Inédito escándalo”, aseveró.

En esa línea, advirtió que “la AFI que dependía de forma directa de Mauricio Macri, utilizó a narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje a políticos tanto opositores como a sus propios dirigentes”.

“Es raro, que no me sigan, porque la causa judicial a la cual estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo"

“Increíble que el Estado argentino contratado a narcotraficantes y pensar que ese Gobierno, el de Macri, les vendió que venía a combatir al narcotráfico. Dios mio. cuanta mentira y cuánto cinismo”, repudió Cristina Kirchner.

Asimismo, manifestó: “Leo y escucho trascendidos acerca del seguimiento y espionaje que me habrían hecho de la AFI macrista y no puedo evitar recordar esos episodios, que denuncié, sin que nadie hiciera nada”; y recordó cuando en marzo del 2017 se difundió en todos los medios conversaciones privadas entre ella y el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli.

“Se anunciaba su transmisión con bombos y platillos, nadie hacía nada para impedirlo. No sucedió una vez, lo hicieron durante meses, difundieron ilegalmente conversaciones privadas”, cuestionó.

Para finalizar, la vicepresidenta esbozó: “Siempre me pregunto qué hubiera pasado si la Corte hubiese tomaba medidas sancionando a los responsables, es probable que esta causa no hubiera existido y un montón de ciudadanos, no hubieran sido espiados, ni sufrido atentados”.

“De aquellos lodos, estos barros”, sentenció.