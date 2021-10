Advierten que si Macri falta a la indagatoria, lo buscará la policía

La abogada que representa a los allegados de la tripulación del ARA San Juan habló del tercer llamado a indagatoria.

En el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan por la que exmandatario Mauricio Macri fue citado a declarar y decidió no presentarse, la abogada que representa la querella mayoritaria de los allegados de la tripulación del ARA San Juan, Valeria Carreras, sostuvo que si el 28 de octubre, nueva fecha para la declaración indagatoria, Macri no va a declarar, "lo van a buscar con la fuerza pública".

Carreras destacó que el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava haya fijado una nueva fecha para la indagatoria del exmandatario en la causa que se sigue por espionaje ilegal a allegados de las víctimas del hundimiento "bajo apercibimiento de ley en caso de no concurrir". "Ahora el juez (Bava) fijó una nueva audiencia de indagatoria para el 28 de octubre, pero le puso que era bajo apercibimiento de ley en caso de no concurrir. Si no viene lo van a buscar con la fuerza pública", apuntó Carreras en declaraciones a El Destape Radio.

Es que el exmandatario debía presentarse este miércoles ante la Justicia para realizar su declaración indagatoria en el expediente que se instruye en los tribunales federales de Dolores, pero a último momento anunció en sus redes sociales que no se iba a presentar.

Ya va la tercera citación del juez a Macri, que fue convocado a indagatoria el pasado 7 de octubre y este 20 de octubre que ahora suma el próximo 28. "La recusación la presenta el abogado de Macri, (Pablo) Lanusse, bajo el argumento de que el juez actúa de forma arbitraria y tiene una opinión subjetiva y sesgada. La invitación a dar clases en Estados Unidos fue una demostración de poder. Ni bien se supo la indagatoria, él ya tenía un plan B", consideró Valeria Carreras.

En este sentido, la letrada admitió su "temor" a que Macri "se fugue" y recordó que, tras conocerse la primera citación a indagatoria de Bava, "un multimedio hegemónico publicó que había sido invitado a ser profesor de Economía en una universidad de Estados Unidos". "Sabemos que Macri no habla correctamente castellano y mucho menos fluido inglés. Además, no tiene ningún conocimiento en Economía; es ingeniero. El extranjero es el lugar donde él piensa continuar sus días", lanzó la abogada.

Por último, aseguró que el expresidente "le soltó la mano" a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los exfuncionarios que estaban a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gestión de gobierno". "Cuando citaron a (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani no hubo comunicados ni notas periodísticas devastando y carpeteando al juez de esta causa. Esta actitud es un mensaje para ellos. Está claro que les soltó la mano", señaló Carreras.