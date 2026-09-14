Escuela Productiva Bonaerense: PBA suma capacitaciones para pymes junto a tres importantes universidades nacionales

En el marco de la promoción del trabajo y la educación pública, el Gobierno de provincia de Buenos Aires firmó convenios con importantes universidades nacionales para incorporar nuevas herramientas destinadas a mejorar la competitividad del entramado productivo provincial.

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A través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, la iniciativa se integrara a la Escuela Productiva Bonaerense, que amplió su propuesta con tres nuevas líneas de formación y asistencia técnica, abiertas y gratuitas para pymes y emprendimientos de la Provincia. El acuerdo fue con Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ)

Por su parte, la UNSAM permitirá poner en marcha el programa "Transformación Digital Bonaerense", que busca acompañar a las pymes en la incorporación de herramientas digitales para sus negocios.

La capacitación contempla un recorrido que va desde la digitalización básica de procesos hasta la utilización estratégica de herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de facilitar la incorporación de tecnología a la gestión cotidiana de las empresas.

La transformación digital

En tanto, el convenio con la UTN permitirá implementar el programa “Gestión de la Calidad”, que contempla capacitación y asistencia técnica para que las pymes incorporen procesos y herramientas orientados a la mejora continua. La tercera propuesta será desarrollada junto a la UNPAZ y estará enfocada en la transición energética. La iniciativa ofrecerá capacitación y asistencia técnica para mejorar la gestión del consumo energético e incorporar tecnologías sustentables.

Las tres nuevas líneas de acción están orientadas a respaldar al sector productivo regional. Estas iniciativas, enmarcadas en los lineamientos promovidos por el gobernador Axel Kicillof, buscan acompañar de forma directa a las empresas bonaerenses ante las transformaciones que experimentan las cadenas de valor y los mercados en el contexto actual de transición energética.

El propósito central de las propuestas radica en profesionalizar la gestión de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y emprendimientos locales, además de achicar la brecha en materia de capacidades tecnológicas. A través de este impulso, la gestión provincial apunta a fortalecer la competitividad del entramado empresarial bonaerense y dotarlo de las herramientas necesarias para adaptarse a las exigencias operativas y ambientales contemporáneas.

Para alcanzar estos objetivos, la Provincia ampliará su oferta de asistencia técnica y formación mediante un trabajo articulado con diversas universidades nacionales. Esta alianza estratégica facilitará que las PyMEs accedan a conocimientos especializados y transferencias tecnológicas de manera directa, permitiendo la aplicación concreta de estas innovaciones en sus esquemas productivos cotidianos.