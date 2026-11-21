En un fallo escandaloso, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dictó el sobreseimiento de la diputada nacional Lilia Lemoine en una causa en la que fue denunciada por maltrato por Ian Galo Lescano (Ian Moche), el niño autista, de 13 años, que milita por los derechos de las personas neurodivergentes y también protagonizó un conflicto público con el presidente Javier Milei -quien también lo atacó- por los recortes en el área de Discapacidad.

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En los primeros días de febrero pasado, la legisladora mileísta trató a Ian de “falso autista” y a su madre, Marlene Spesso, de que “lucraba con Ian”, que era “una vieja cobarde”, “una bruja” y que sufría el síndrome de Münchhausen, que es un trastorno mental por el que una persona finge o exagera síntomas para asumir el rol de enferma. Por estos dichos fue denunciada en la Justicia de la Ciudad. Pero el juez porteño Rodolfo Ariza Clerici, a cargo del juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 1 de CABA, el 4 de noviembre pasado hizo lugar a un planteo de Lemoine por el que sostuvo que la libertad de expresión prevalecía sobre los derechos de Ian y, acto seguido, el magistrado –a quien se vincula con el angelicisimo- benefició a la diputada y cerró el caso. Poco le importó la declaración del niño de 13 años en Cámara Gesell, donde dio detalles de cómo le impactaron los ataques de la diputada.

El abogado de Ian Moche y su madre, Andrés Gil Domínguez, quien apeló lo resuelto por el magistrado, afirmó a El Destape: “El fallo de Primera Instancia hizo un análisis irrazonable sobre el alcance de la libertad de expresión de una diputada nacional respecto de los derechos de un niño autista y su grupo familiar”. Y añadió: “En el caso se comprobó la agresión, las palabras de Lemoine. Habiéndose comprobado eso, el juez sostuvo que la libertad de expresión de la diputada prevalecía sobre los derechos de Ian Moche”.

En la resolución del caso, el juez Ariza Clerici consideró sobre las palabras de Lemoine que “aún tratándose de expresiones agresivas, ásperas y hasta vulgares, no constituían descalificaciones personales gratuitas o carentes de conexión con el reproche formulado, sino una forma particularmente áspera de expresar una crítica identificable”. “Por ello, entendió que no se encontraban reunidos los requisitos de adecuación típica”, se lee en el fallo al que accedió este medio.

El juez dio por cierto que Lemoine atacó al niño de 13 años, por eso inmediatamente después de la afirmación anterior aclaró “que esa conclusión no implicaba desconocer la gravedad de las manifestaciones examinadas, algunas de las cuales habían puesto públicamente en duda la condición de un adolescente con discapacidad”. Destacó “que esa gravedad se acentuaba por la condición de Diputada Nacional de quien las había formulado, cuya palabra tenía una especial proyección pública y de quien cabía esperar un mayor cuidado al referirse a cuestiones relacionadas con la infancia y la adolescencia”. No obstante, consideró “que la desaprobación de las expresiones examinadas no autorizaba a extender el poder sancionatorio más allá de sus límites legales y constitucionales”.

Así las cosas, resolvió “hacer lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad respecto de la imputación de maltrato simple y agravado" y "sobreseer a Lilia Lemoine" por los hechos denunciados. ¿Qué hizo el magistrado? Básicamente –y de forma insostenible- le otorgó mayor peso al derecho a la libertad de expresión que a los derechos fundamentales y humanos de Ian Moche y su madre.

Gil Domínguez apeló la resolución de Ariza Clerici en duros términos. Lo mismo hizo la asesora tutelar que intervino en el proceso. Pero el fiscal de la causa, Hernán Biglino, quien tiene a su cargo la acusación pública e impulsó la pesquisa, no apeló. Se trata de un distrito donde tiene mucho peso el actual ministro de la Nación Juan Bautista Mahiques, exFiscal General porteño, es decir, exjefe de los fiscales de CABA. ¿Intervino un importante operador local para que el caso se cerrara como hacen trascender algunas voces desde los tribunales de la Ciudad?

El ataque de Lemoine a Ian Moche

Los cuatro hechos por los que Lemoine fue denunciada son los siguientes:

Los dichos el 3 de febrero pasado en el programa "+verdad", conducido por Esteban Trebucq en la señal La Nación +. Allí dijo sobre Ian Moche y su madre: “Estamos en una sociedad hipócrita donde una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios, haciéndolo actuar de autista...hablo de la madre de Ian Moche. Una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace, lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar porque le es negocio para el kirchnerismo”. Luego, agregó: “Ver a un nene que supuestamente es autista, expuesto a luces, ruidos, maltratos, gritos, los medios, la política, las redes sociales, los mismos que te llevan a un nenito autista a vender una agenda política a los medios, [...] dicen ahora que hay que censurar las redes sociales”.



Al día siguiente, el 4 de febrero, publicó en redes sociales: “La mamá de Ian Moche sigue usando al hijito para figurar (sufre de Munchausen?), ganar plata y encima lo usa de escudo. Eso último ya es de vieja COBARDE. Si yo le estoy hablando A ELLA, NO A SU HIJITO... A ELLA. METE AL NENE EN EL MEDIO A RESPONDER POR ELLA!! Vení y hablá conmigo, bruja. Dejá a tus hijos en paz. No hacés NADA por los autistas, nada. Si tu hijo es autista lo exponés a cosas de las que normalmente los padres intentan protegerlos!”.



El mismo 4 de febrero volvió a arremeter en redes sociales: “La mamá de Ian Moche es una basura cobarde. Y espero que deje de usar a su hijo de escudo... o no le dan los huevos para hablar ella sin meter al chico en el medio. Cada día que pasa queda más en evidencia y más gente se da cuenta. Empieza a ser escandaloso. Inmorales.”



El 15 de mayo, otra vez atacó a Ian y a su madre. Esta vez en el programa conducido por Mauro Zeta, en el canal de Streaming BLENDER. Allí dijo: “Yo creo que Marlene Spesso abusa de su hijo [...] yo lo creo [...] lo utiliza, es explotación de menores lo que hace [...] yo creo eso y tengo derecho a decirlo [...] Lo lleva al nene y lo usa”. En el mismo programa, al ser consultada por el periodista si identificó a Ian como “supuestamente autista” y que actuaba de autista, respondió de forma afirmativa. Y agregó: “Desconfío de la madre, a mí no me importa si es autista o no, puede ser autista pero la madre lo lleva a actuar”.

Los primeros tres hechos fueron denunciados por la diputada nacional Marcela Pagano, que se hizo eco de los dichos de Lemoine. Pagano fue quien promovió la denuncia penal por discriminación. El 6 de marzo el fiscal Biglino determinó los hechos motivos de investigación y los encuadró en la figura contravencional de “maltrato”. Once días después Ian y su madre fueron tenidos por querellantes por haberse acreditado que fueron damnificados directos. Con el proceso sustanciado, el fiscal sumó a la imputación el cuarto hecho. El 4 de noviembre el juez dictó el sobreseimiento de la diputada mileísta. Gil Domínguez apeló lo resuelto por el Ariza Clerici y ahora intervendrá la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Al cierre de esta nota aún no había sido sorteada la sala interviniente. El tribunal revisor porteño tienen cuatro salas. En la tercera interviene como camarista local uno de los hermanos del ministro de Justicia de la Nación, Ignacio Mahiques.

La apelación

En su apelación, Gil Domínguez criticó el accionar del juez Ariza Clerici por “otorgarle un mayor peso ponderado a la libertad de expresión” que a “los derechos fundamentales y humanos titularizados por MARLENE FLORENCIA SPESSO y IAN GALO LESCANO desconociendo las premisas normativas y empíricas que sostienen el presente caso”.

“La decisión jurisdiccional recurrida presenta una contradicción argumental insalvable: reconoce expresamente la gravedad de las manifestaciones vertidas por la imputada, la especial protección constitucional y convencional que corresponde a las víctimas y la inexistencia de una condición de persona pública respecto del adolescente, pero al resolver prescinde de las consecuencias jurídicas que necesariamente se derivan de dichas premisas. De esta manera, el magistrado transforma el reconocimiento formal de los derechos afectados en una declaración carente de eficacia jurídica concreta”, señaló el abogado en la apelación a la que accedió este medio.

En esa línea, el representante legal de Ian Moche y su madre afirmó que “la investidura de la imputada, lejos de justificar una protección privilegiada de sus manifestaciones, imponía examinar con mayor rigor sus consecuencias sobre los derechos de las víctimas”. “La libertad de expresión no puede convertirse, mediante una ponderación judicial insuficientemente fundada, en inmunidad frente a la aplicación de la ley contravencional. Mucho menos cuando quien la invoca ejerce una función pública y quienes soportan sus consecuencias son una madre y un adolescente con discapacidad cuyos derechos cuentan con protección constitucional y convencional reforzada”, agregó.

El letrado también resaltó diversos hechos “incontrastables” que integran el expediente:

En primer lugar, quedó acreditado que Lemoine “desarrolló una conducta sistemática de agravio y descalificaciones respecto de Marlene Florencia Spesso y de Ian Galo Lescano en un canal de cable, una reconocida red social y un canal de streaming”. Sobre Ian, la diputada “expresó que era un falso autista o que actuaba de autista invalidando su condición de discapacitado”. Respecto a su madre dijo “que lucraba con IAN, que explotaba a IAN, que abusaba de IAN, que usaba a IAN de escudo, que no estaba bien de la cabeza, que era una vieja cobarde, que era una bruja, que a través de la exposición innecesaria le generaba determinadas meltdowns, shutdowns y burnout, que sufría síndrome de Münchhausen”. Respecto a este último punto, Gil Domínguez destaca que con la adjudicación de ese síndrome lo que hizo Lemoine fue acusar a la madre “de inventar o falsificar que IAN es realmente autista”.





Sobre Ian, la diputada “expresó que era un falso autista o que actuaba de autista invalidando su condición de discapacitado”. Respecto a su madre dijo “que lucraba con IAN, que explotaba a IAN, que abusaba de IAN, que usaba a IAN de escudo, que no estaba bien de la cabeza, que era una vieja cobarde, que era una bruja, que a través de la exposición innecesaria le generaba determinadas meltdowns, shutdowns y burnout, que sufría síndrome de Münchhausen”. Respecto a este último punto, Gil Domínguez destaca que con la adjudicación de ese síndrome lo que hizo Lemoine fue acusar a la madre “de inventar o falsificar que IAN es realmente autista”. En segundo lugar, las expresiones vertidas por Lemoine “desde su posición de poder como Diputada Nacional fueron agresivas, ásperas y vulgares (según lo expuesto por el magistrado actuante), o bien hiperbólicas, desagradables, humillantes e incluso ofensivas (según lo expuesto por la defensa)”.





En tercer lugar, Ian Moche “a través de la declaración realizada bajo la modalidad de Cámara Gesell acreditó la existencia de un daño concreto, real y actual, como así también, la afectación directa del derecho a la intimidad y privacidad, el derecho a expresarse, el derecho a la educación, el derecho a la protección de la familia, el derecho a la dignidad”.





En cuarto lugar, el abogado subrayó que Lemoine “en ningún momento pidió disculpas públicas o privadas por sus manifestaciones o intentó comunicarse con IAN, por el contrario, comandó un ataque sistemático que fue replicado y ampliado por sus seguidores digitales y por las fuerzas de asalto digital del gobierno al cual pertenece”.

Ante este cuadro de situación, Gil Domínguez enfatizó en su apelación que:

“El juez no ponderó con el peso que realmente tiene el interés superior del niño”.





“El juez no ponderó con el peso que realmente tiene la situación de persona discapacitada que acredita IAN GALO LESCANO”.





“El juez omitió ponderar las certeras premisas fácticas que surgen como particularidades contextuales del presente caso”.





Que Ian Moche “en su carácter de adolescente y persona con discapacidad tiene una doble protección deparada por la Constitución argentina y por los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional original y derivada, lo cual hace que sus derechos tengan un mayor peso ponderado frente a la colisión de derechos”.





que tienen jerarquía constitucional original y derivada, lo cual hace que sus derechos tengan un mayor peso ponderado frente a la colisión de derechos”. Que de la declaración de Ian “surge de forma concreta, real y directa la existencia de un daño a su persona y un menoscabo y restricción de los derechos invocados”.

Ahora, el caso lo tiene que analizar la cámara de apelaciones de la Ciudad. Lo que se resuelva podrá ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ, que es la Corte porteña) y también luego, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo que este conflicto legal lejos está de haber concluido.