Escándalo: Poggi presentó alianzas comerciales con un empresario condenado por tortura y abuso sexual contra trabajadores

Una nueva polémica azota al gobierno de Claudio Poggi tras la presentación de acuerdos y firmas con la empresa AgroNasch en San Luis. Su fundador argentino y ex policía federal, Hugo Larrosa, había sido condenado a siete años de prisión por abuso sexual en Chile por la denuncia de trabajadores quienes pudieron demostrar años de abuso sexual, torturas y humillaciones en sus sociedades del país vecino.

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El pasado 24 de agosto, Poggi recorrió la planta de AgroNasch, ubicada en Naschel. Desde los canales oficiales del Gobierno presentaron a Larrosa y destacaron que con acompañamietno provincial se estima una inversión de US$5 millones para generar puestos de trabajo.

En enero de 2020, un tribunal chileno condenó al empresario argentino a siete años de presidio efectivo como autor de abuso sexual reiterado contra este trabajador de su empresa en Chile hasta abril de ese 2026 junta a una indemnización de más de $102 millones para la víctima.

Tras recuperar la libertad, Larrosa se mudó a Argentina y actualmente reside en Naschel. Previamente, en octubre de 2025, ya se había constituido en San Luis la Sociedad Anónima Agronasch.

Su historia

Muchas de las denuncian fueron presentadas por canales del país vecino. Por ejemplo, Televisión Nacional de Chile (TNC) difundió una serie de informes llamados "La Fábrica del Terror" con entrevistas y registros audiovisuales brutales grabados dentro de la empresa Alimentos Don Hugo, en Colina, Santiago de Chile.

En los videos, Larrosa sometía a un trabajador a golpizas, humillaciones y torturas físicas constantes delante del resto del personal. El empresario justificaba estos actos diciendo que eran simples "juegos". Según lo que informó TNC existen al menos 500 registros audiovisuales de distintos episodios de violencia y abusos de parte de Larrosa contra trabajadores de su exempresa.

La investigación del Ministerio Público de Chile abarcó varios casos, pero el juicio penal avanzó sobre un caso en particular públicamente identificada en los medios chilenos bajo el nombre de José.

La investigación demostró que los abusos hacia José ocurrieron de manera sistemática entre abril de 2012 y diciembre de 2015. Los actos de violencia incluyeron: golpes de puño, patadas, azotes con cinturones, introducir al empleado en tachos de basura y envolverlo con cinta adhesiva, humillaciones con herramientas de trabajo y graves delitos reiterados de abuso sexual.