Soria sobre el rol de Macri en el envío de armas a Bolivia: "Es imposible que no supiera"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos apuntó contra el expresidente y aseguró que las "nuevas pruebas contundentes" demuestran que se trató de una "acción orquestada por todo" el Gobierno de Juntos por el Cambio.

En el marco de la causa por el envío de armamento y municiones por parte de la Argentina para el golpe de Estado contra Evo Morales, que ahora sumó las imputaciones al exjefe de Gabinete Marcos Peña, al excanciller Jorge Faurie y al exsecretario Fulvio Pompeo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, apuntó contra Mauricio Macri y sostuvo que las "nuevas pruebas contundentes" demuestran que se trató de una "acción orquestada por todo" el Gobierno de Juntos por el Cambio.

"Lo último que incluimos en esta investigación fueron los registros oficiales de la reunión que mantuvieron el 12 de noviembre de 2019, en Casa Rosada, pocas semanas antes de dejar el poder, en el despacho de Peña, donde estaban todas las personas investigadas", afirmó Soria en diálogo con El Destape radio.

En ese sentido, el ministro detalló que "esa misma noche, luego de la reunión, sale el avión Hércules con todo el armamento y municiones que después aparecen en Bolivia, y que se usaron para reprimir al pueblo y sostener el golpe de Estado que se estaba llevando adelante".

"Estas nuevas pruebas, que conducen a la imputación de Peña, Faurie y de Pompeo, además de todos los otros, como el expresidente Mauricio Macri, son contundentes", enfatizó.

Fue este lunes que el fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó a los exfuncionarios del Gobierno de Juntos por el Cambio Peña y Faurie en la causa por el supuesto contrabando de material represivo de Argentina a Bolivia, en 2019, cuando se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales.

El rol de Macri en el envío de armas

Asimismo, el fiscal imputó a Pompeo, exsecretario de Asuntos Estratégicos, en el marco de la ampliación de la denuncia original presentada la semana pasada por funcionarios del Gobierno nacional que encontraron evidencias que vinculan a los denunciados con las maniobras investigadas.

"Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida" a Peña, Faurie y Pompeo; en cuanto a una supuesta participación", según surge de la imputación fiscal.

"Estamos hablando de documentación oficial que acredita el contrabando ilegal, y el expediente de la causa, a esta altura, está lleno de documentación oficial que rebela cómo armaron esta maniobra disparatada", remarcó y agregó: "Acá no hay testigos arrepentidos ni causas armadas, hay pruebas contundentes".

En este marco, consideró "imposible que Macri no supiera, y que tantos ministros juntos hayan participado de una maniobra como esa sin que el entonces Presidente no lo supiera". En esta línea cuestionó: "No se despacha un avión Hércules con armas y municiones sin que los ministros de Defensa (Oscar Aguad) y de Seguridad (Patricia Bullrich) no lo supieran".