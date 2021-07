Macri desmintió el envío de armas a Bolivia con un grosero error

El ex presidente sostuvo que no ordenó enviar armas, pero no pudo dar evidencia para refutar pruebas.

10 de julio, 2021 | 19.00

El ex presidente Mauricio Macri publicó una carta donde negó el envío de armas a la dictadura de Bolivia encabezada en 2019 por Jeannine Añez para reprimir la protesta social. Sin ninguna prueba atacó a Alberto Fernández, pero no dio explicaciones de la pruebas que presentó el gobierno de Bolivia y el Ministerio de Seguridad de Argentina. La carta publicada dos días después tiene un grosero error: Macri confunde la fecha de las elecciones y dice que serán en octubre. "A partir de la denuncia intempestiva que funcionarios bolivianos dieron a conocer el jueves pasado, quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones y, al mismo tiempo, repudiar la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas expresando “dolor y vergüenza” sobre esos hechos falsos en los que quieren involucrarme", comenzó Macri con la acusación. El ex mandatario publicó la carta minutos antes de la final de la Copa América y dos días después de que se conozca el escandaloso envío de armas para reprimir en Bolivia. Pese al tiempo que tuvo para redactarla, cometió un grosero error de desconocimiento: señaló que las elecciones son en octubre, cuando en realidad se disputarán las primarias en septiembre y la segunda vuelta en noviembre. "Este gobierno ha defraudado la confianza de los argentinos. Espero que en las elecciones de octubre sea derrotado ampliamente para acotar el daño incalculable que está cometiendo.", escribió. Tras un acuerdo político, el cronograma electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE) fue modificado: las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se harán el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre. Pocas pruebas y mentiras de la carta de Macri El ex jefe de Estado no refuta con precisiones la carta que encontró el gobierno de Bolivia y que evidencia el envío de armamento al país vecino para reprimir la protesta social. Tampoco explica cómo es posible que existan además pruebas del envío de un avión Hércules con once gendarmes y “un pallet grande de carga no declarada” a Bolivia. Por otra parte, Macri dice que refugiaron en la embajada a funcionarios del gobierno de Evo Morales cuando en verdad puso en riesgo la vida del presidente derrocado al negarle el asilo político en Argentina. "El embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, solicitó a Buenos Aires permiso para que un avión con el mandatario depuesto pueda recibir refugio pero el gobierno argentino se negó, según el relato que hizo el propio diplomático esta semana para exculparse del escándalo", afirmó.