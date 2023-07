Scaglia: "Losada está faltando al compromiso del Frente o está trabajando para Perotti"

La compañera de fórmula de Maximiliano Pullaro, Gisela Scaglia, dialogó en exclusiva con El Destape a una semana de las PASO. Le respondió a Carolina Losada, negó vinculaciones con el narcotráfico y acusó a la senadora de no conocer la verdadera historia de Juntos por el Cambio.

Santa Fe se transformó en un anticipo de la interna nacional de Juntos por el Cambio con dos bandos bien divididos y una campaña en la que se manejó un nivel de violencia pocas veces visto. Después de un proceso dificultoso que pasó de la ampliación opositora a las denuncias cruzadas por presuntos vínculos con el narcotráfico, los armados locales y federales estarán, el domingo, en búnkers separados. El 17 de julio, luego de la concurrencia a las urnas, se buscará achicar esa distancia que, en principio, una de las postulantes anticipó mantener en caso de perder. Carolina Losada, apartada de un aliado clave en el distrito, adelantó que, de resultar derrotada, no acompañará al vencedor.

La fórmula de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, apoyada por el radicalismo y por Horacio Rodríguez Larreta, se plantó potente en la interna opositora con chances de triunfar, según las encuestas propias y ajenas. Con el foco puesto en resaltar su calidad de vecinos de Santa Fe, a diferencia de Losada, la última semana transitará en la ruta. Los dos candidatos se dividieron el territorio para poder recorrer la mayor superficie posible en el sprint final y el domingo esperarán los resultados en Rosario.

En diálogo con El Destape, Scaglia señaló a Pullaro como "la esperanza" para los santafesinos, vaticinó que el peronismo perderá en las urnas producto del "abandono" de los últimos años y apuntó contra Losada y su intento "desesperado" por salvar una campaña que la mostró aliada con dirigentes nacionales de peso que, a diferencia de lo que planteó la senadora, buscarán la unidad de la alianza después de las internas del 16 de julio.

¿Cuál es la diferencia entre su proyecto y el que lleva Losada?

La principal diferencia es que somos santafesinos, que vivimos acá, que conocemos la provincia y que tenemos propuestas para Santa Fe. Nosotros estamos preparados para gobernar, no improvisamos en lo que vamos a hacer. Hablamos con cada santafesino, en cada recorrida, sobre nuestra propuesta de gobierno, lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre cuando asumamos. Tenemos medidas concretas que tienen que ver con la seguridad, con la educación, con la salud y con la producción. Eso, creo, es un atributo muy grande nuestro. Tener un equipo que nos respalda, 120 intendentes y presidentes comunales que hoy están en gestión, que están trabajando con nosotros y que quieren un cambio con nosotros.

¿En la otra fórmula están improvisando?

No hay equipo, o por lo menos no mostraron un equipo. Me parece que hay un desconocimiento grande de la provincia producto de no vivir en Santa Fe y de no haberla recorrido. No conozco una propuesta de campaña lógica de lo que van a hacer. Nosotros vivimos en la provincia, representamos al interior productivo. Maxi tiene un recorrido importante con lo que hizo la ciudad de Rosario cuando fue ministro de Seguridad. Bajó el delito del homicidio a la mitad en cuatro años, detuvo bandas narcos, administró una cartera de tres mil millones de dólares con cero corrupción, con mucha transparencia, manejó a la fuerza policial y condujo a 24 mil hombres. Habla a las claras de una persona con mucha experiencia, mucha preparación y, sobre todo, con el liderazgo que se necesita.

¿Por qué, si fue así de bien, Losada lo vinculó directamente con el narcotráfico en la provincia?

Primero, yo no sé cuál es la verdadera cara de Losada. Hace tres meses repetía en los medios de comunicación que Maxi era la persona más preparada para la Seguridad, en la que ella se apoyaba. Entonces, o no muestra su verdadera cara o algo pasó en el camino, porque Maxi sigue siendo la misma persona. Después, me parece muy deshonesto de su parte lo que está planteando respecto a Pullaro. El recorrido de Maxi es haber metido en cana a los narcotraficantes y a él sí lo amenazaron porque le tienen miedo. Saben que cuando llegue al gobierno se terminan los privilegios. Además, porque va a hacer una investigación real para encarcelar a los que hoy están afuera. Es injusto lo que ella está diciendo y no tiene ningún fundamento en la sociedad. Creo que es producto de su desconocimiento y su desesperación.

Losada habla de audios comprometedores...

Ella se refiere a un caso del 2009. Maxi no era ministro de Seguridad en la provincia y ese comisario está preso. La fuerza policial de Santa Fe tiene veinticuatro mil hombres. Cuando asumís, probablemente nombrás más de tres mil o cuatro mil jefes. (Ya como titular de la cartera) pidió información a la Justicia Federal para conocer si tenían alguna causa o algún antecedente. Todos los que él nombró estaban limpios. Ahora, si en la función se corrompen y empiezan a tener un vínculo con el narcotráfico, a vos no te hace narcotraficante. Te haría cómplice proteger y no denunciar a la persona. Pullaro hizo todo lo contrario. Los puso a disposición de la Justicia y la causa avanzó al punto que está detenido.

¿Qué opinás de la posición de Losada de no acompañar ni apoyar a Pullaro si ella pierde las PASO?

Lo que está planteando es deshonesto de su parte. Desconoce cómo funcionó históricamente Juntos por el Cambio, que se creó con una PASO. En esa PASO fueron (Elisa) Carrió, (Ernesto) Sanz y (Mauricio) Macri. Imaginate si Carrió y Sanz le hubieran dicho a Macri que no lo acompañaban,. Nunca hubiera sido presidente. Por lo tanto, desconocer la historia y pensar que lo único que puede pasar es "o gano o no acompaño a nadie" es llevarte puesto a los santafesinos. Los que vivimos en la provincia necesitamos un cambio y no queremos que el peronismo nos siga gobernando. Queremos que todos los que estamos dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe trabajemos de la mano para ganarle al kirchnerismo, que es nuestro enemigo. Porque de lo contrario, ¿Qué haces dentro de un frente electoral donde, decís, tenés diferencias éticas y morales? Explícamelo. Porque realmente no se entiende. Es ir en contra del primer principio de Juntos por el Cambio y de sus votantes. Porque nosotros lo entendemos así, lo entiende así el radicalismo, lo entiende el PRO, lo entiende la Coalición Cívica y lo entiende el socialismo. Por lo tanto, o está trabajando para Omar Perotti, puede ser que trabaje para el kirchnerismo y que su interés sea otro, o realmente está faltando al compromiso que tenemos los que integramos el Frente: el día después de las PASO trabajar todos juntos.

¿Se puede poner en riesgo la elección de Cambiemos?

No, nosotros vamos a convocar a todos el día después. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para que todos sumen. Creo que si el día después no te subís a trabajar, se cae la careta de quién sos realmente. Ahí, lo único que hacés es ser cómplice del peronismo y tendrás que explicarle a la gente por qué sos cómplice del peronismo. Creo que después del 16 de julio se ordena, tengo mucha fe en eso.

El PRO, con sus referentes nacionales, también se mostró dividido y tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich apoyaron a Losada...

Sí, pero Macri vino a la provincia y dijo que no hay ninguna posibilidad de que no trabajemos todos juntos. Conozco tanto a Mauricio como a Patricia, a Horacio y a María Eugenia, los conozco a todos. Y todos piensan que el día después de las PASO, gane quien gane, hay que trabajar todos juntos.

¿Ves alguna similitud entre la interna de Santa Fe y lo que pueda ocurrir en las PASO nacionales?

Me parece que Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich) entienden que hay límites que no se cruzaron nunca, que no es lo que entendió Carolina. Creo que no vale todo en la campaña y eso, me parece, tanto Patricia como Horacio lo saben muy bien. La diferencia entre ellos y lo que hace Carolina es que están pensando en la gente. La gente es la que pide el cambio, la que pide que no se peleen, que trabajen juntos y tiren para el mismo lado.

Larreta se mueve entre el intento de mantenerse en el centro y endurecer el discurso, ¿no aparece como extraviado comunicacionalmente?

Creo que él habla con la verdad, aunque a veces la verdad no sea lo que siempre queremos escuchar. Pero es un candidato honesto, que plantea medidas con responsabilidad y entiende que el diálogo es fundamental para sacar adelante al país. Eso lo convierte en un candidato creíble. Le valoro, en este contexto, la responsabilidad. A veces en campaña se dice mucho y después se cumple poco, se promete o se busca algo que después no tiene su asidero real. Horacio, en eso, es honesto, muy racional y entiende que el único camino para sacar a la Argentina adelante es con el diálogo.

Ese diálogo, él lo dijo, es con el 70%. Ahora plantea que hay que "terminar con el kirchnerismo para siempre". ¿Qué significa eso?

Bueno, terminar con algunas cuestiones que nos hicieron tanto mal. Por ejemplo, que el trabajo vuelva a existir y el trabajo privado vuelva a existir en la Argentina. Que sea un valor ir a trabajar, que esa cultura del trabajo que vuelva a estar me parece que es terminar con el kirchnerismo para siempre. Que puedas tener una Argentina que crezca y que una empresa crezca, que esté bien vista, también es terminar con el kirchnerismo para siempre. Si Argentina puede abrirse al mundo y dialogar con países, con potencias económicas, es terminar con el kirchnerismo para siempre. Si podemos tener un diálogo serio con distintos sectores respecto al futuro del país, a la pobreza, al empleo y a la educación, y ser honestos entre todos sobre cómo sacar el país adelante, también es terminar con el kirchnerismo para siempre.

¿Cómo será esta última semana de campaña?

La campaña cierra como empezó, en cada uno de los territorios. Estamos yendo a cada localidad, repartidos con Maxi, para tratar de abarcar la mayor cantidad posible. Nos encontramos con dirigentes y seguimos recorriendo, visitando, y charlando. Seguiremos cerca de la gente, como hemos hecho hasta ahora. Hicimos una campaña de estar muy presentes, de hablarle a los santafesinos sobre Santa Fe y con propuestas de Santa Fe y para Santa Fe. Lo otro que hace la gran diferencia entre Maxi y Carolina es su preparación. Él está preparado y tiene el carácter para conducir la provincia. Hoy es sinónimo de esperanza de cambio.

¿Crees que el peronismo puede perder en la provincia de Santa Fe?

Sí, creo que el peronismo va a perder en la provincia de Santa Fe. Nos abandonaron a los santafesinos y eso es algo que no podemos tolerar. (Omar Perotti) se va con la aprobación más baja que tuvo un gobernador, eso significa que algo no está bien. Estamos peleando todos los días para lograr el cambio que necesitamos en Santa Fe.