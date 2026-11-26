El Gobierno bonaerense puso en funcionamiento el Parque Solar de Pehuen Có, una obra que busca resolver los problemas de abastecimiento eléctrico de la localidad de Coronel Rosales y acompañar su crecimiento turístico y productivo. La instalación cuenta con 1.650 paneles solares y es la de mayor potencia construida durante la gestión provincial. Además, se inauguró un nuevo espacio comunitario destinado a actividades culturales y recreativas.

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El gobernador Axel Kicillof durante la actividad, vinculó la inversión con la política de infraestructura provincial y cuestionó el contexto económico nacional: "Desde que asumimos nos propusimos impulsar el desarrollo de los distritos del interior que habían sido olvidados durante mucho tiempo: hoy, a pesar de una política económica nacional que pone en riesgo nuestra industria, nuestro comercio y nuestro turismo, seguimos haciendo todos los esfuerzos para acompañar a los y las bonaerenses".

Además, destacó que la falta de capacidad energética representaba un límite para el desarrollo de Pehuen Có, especialmente durante los períodos de mayor demanda: "Pehuen Có cuenta con una belleza natural increíble y mucho potencial, pero tenía un problema provocado por la falta de capacidad energética: sin electricidad suficiente, había un límite para el crecimiento, los emprendimientos y el desarrollo de la localidad".





Energía solar para reforzar el suministro

"Acá está el Gobierno bonaerense, una vez más, trayendo respuestas: este es el parque solar número 30 que se pone en funcionamiento y el más grande de toda la Provincia", sostuvo Kicillof acompañado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño.

El Parque Solar Pehuen Có forma parte del Plan de Generación Distribuida Solar, una iniciativa provincial que busca fortalecer el abastecimiento eléctrico mediante energías renovables en localidades ubicadas en los extremos de las redes de distribución.

La instalación permitirá cubrir los picos de demanda y disponer de energía durante la noche. Se estima que beneficiará a unos 2.200 habitantes permanentes y a más de 45.000 visitantes que llegan durante la temporada de verano.Un nuevo espacio para actividades comunitarias

Más equipamiento y obras para la infraestructura local

Durante la jornada también quedó inaugurado un Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Comunidad, construido con una inversión de 550 millones de pesos. El edificio tiene una superficie de 300 metros cuadrados y estará destinado a talleres, encuentros culturales y distintas actividades comunitarias.

Los trabajos incluyeron además mejoras en los accesos, veredas perimetrales y un playón exterior para ampliar las posibilidades de uso del espacio. Por su parte, el intendente Rodrigo Aristimuño destacó el impacto de las obras provinciales en las localidades más pequeñas.

"Nunca Pehuen Có tuvo el volumen de obra pública que tiene con este Gobierno provincial, y eso es indispensable para las pequeñas localidades", afirmó el intendente. También, en el marco de la visita, se entregaron dos camiones desobstructores de Aguas Bonaerenses (ABSA), que serán utilizados para prevenir anegamientos mediante tareas de mantenimiento de conductos, redes cloacales y desagües pluviales.

Se firmó además un acuerdo de leasing con el Banco Provincia para la adquisición de dos camiones volcadores y una camioneta pick-up, destinados a fortalecer el equipamiento municipal.

Por último, Kicillof recorrió la obra de defensa costera de Pehuen Có, que cuenta con una inversión de 5.600 millones de pesos. Los trabajos abarcan más de 2.100 metros y tienen como objetivo frenar la erosión y la pérdida de playa.

"Se va a seguir por este camino, trabajando para que el país pueda terminar con esta pesadilla y los argentinos vuelvan a contar con un Estado que promueva el trabajo, fortalezca la producción y cuide nuestra soberanía", concluyó el mandatario.