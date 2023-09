Una encuesta muestra que los votantes de Bullrich y Larreta apoyan la medida de Massa para eliminar el impuesto a las Ganancias

Más del 63% de los encuestados por Zuban Córdoba se mostró de acuerdo con la afirmación del ministro de Economía de que "el salario no es ganancia".

En las últimas horas, se conoció una encuesta en la que se observa un amplio apoyo a la medida del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, sobre el impuesto a las Ganancias. La semana pasada, el ex presidente de la Cámara de Diputados anunció la elevación del piso a 1.770.000 pesos mensuales, equivalentes a 15 salarios mínimos, vitales y móviles y el envío de un proyecto de ley para eliminar "la cuarta categoría para todos los trabajadores y jubilados".

La encuesta fue realizada por Zuban Córdoba y Asociados y contó, según indicaron, con una muestra de 1400 casos. Trabajaron con personas mayores de 16 años que viven en la Argentina, utilizaron un muestreo probabilístico por conglomerados y, advirtieron, tienen un margen de error en la muestra de 2,6%.

"El salario no es ganancia. Enviaremos un proyecto que elimina la cuarta categoría para todos los trabajadores y jubilados. Tenemos que terminar con esta locura del médico que no quiere hacer una guardia más porque debe pagar Ganancias", afirmó Massa el pasado lunes 11 de septiembre cuando hizo el anuncio. El informe de Zuban Córdoba revela que un 42,8% de los encuestados está "muy de acuerdo" con la concepción del ministro sobre que el salario no es ganancia, mientras que un 20,8% está "algo de acuerdo", lo que da un total de 63,6%.

De los encuestados que votaron a Massa en las PASO del 13 de agosto, el 82,4% está de acuerdo con al afirmación del candidato, mientras que los votantes de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich también muestran una alta aprobación: en el caso del jefe de Gobierno porteño, el 66,9% de sus votantes coinciden en que el salario no es ganancia; en el caso de los votantes de la ex ministra de Seguridad, el número asciende a 68,9%.

Quienes no están de acuerdo son los votantes del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien quedó primero en las PASO con casi el 30%. Según el documento difundido por Zuban Córdoba, el 37,3% de los electores del diputado libertario están de acuerdo con la frase del ministro de Economía, el 47% está en desacuerdo y el 15,7% no sabe.

El oficialismo busca los votos para el proyecto

El martes 19 de octubre habrá una sesión especial en la Cámara de Diputados para considerar el proyecto enviado por Sergio Massa referido a las modificaciones en el impuesto a las Ganancias. A días de la sesión, ya se van conociendo qué diputados que no forman parte del bloque del Frente de Todos acompañarán la propuesta, como son los casos de Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Natalia de la Sota.

El oficialismo tiene 118 bancas y necesita 129 diputados presentes para conseguir el quórum, hecho que en más de una oportunidad no sucedió. A los ya mencionados anteriormente, se sumarán las presencias de Luis di Giacomo y Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro, y de Diego Sartori y Carlos Fernández, del Frente de la Concordia Misionero. También darán quórum los cuatro diputados del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina Del Plá y Alejandro Vilca.