Encuestas 2023: el bastión clave que favorece a Larreta y preocupa a Bullrich

Una encuesta midió a los principales dirigentes del oficialismo y la oposición en los distritos más populosos del país.

Una encuesta realizada en 24 municipios del conurbano de la provincia de Buenos Aires midió la imagen de los principales dirigentes del oficialismo y la oposición en el área más populosa del país, de cara a las elecciones 2023.

La consultora CB realizó una medición de potenciales candidatos en 23 municipios del conurbano, más La Plata. En primer término, el sondeo comparó a cuatro dirigentes del Frente de Todos: el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En ese marco, el Gobernador es el dirigente oficialista con mejor imagen en diez municipios, con cifras que van del 52,5% (Moreno) al 31,4% (San Miguel). Massa, por su parte, es el segundo con mayor aprobación en nuevo distritos, con cifras entre el 50,8% (Escobar) y el 27,7 (Vicente López).

A su turno, la Vicepresidenta es la peronista con mejor imagen en cinco distritos, con cifras que van desde el 50,1% (Florencio Varela) al 37,6% (Hurlingham). Por su parte, el Presidente no se impone en ningún distrito. Sus mejores cifras las tiene en Florencio Varela (46,9%) y Almirante Brown (45,5%).

De los cuatro medidos, ninguno es candidato. Tanto Fernández como la ex mandataria renunciaron a postularse. Kicillof busca ser reelecto en la Provincia, aunque no se lo descarta como potencial representante del kirchnerismo en la presidencial. Massa, por su parte, todavía no clarificó su rol en la estrategia electoral del Frente de Todos.

Oposición

En cuanto a los precandidatos de la oposición, la encuesta midió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la dirigente Patricia Bullrich, ambos del PRO, y el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei.

Rodríguez Larreta es el dirigente de la oposición con mejor imagen positiva, siendo el mejor evaluado en catorce distritos. En los municipios en los que se impone, las cifras van desde el 57,5% (San Isidro) al 35,3% (Moreno). Su adversaria del PRO, Bullrich, solo es la más aceptada en tres comunas: Lanús (46,1%), San Miguel (45,9%) y Avellaneda (45,7%).

El segundo mejor rankeado es Milei, que se impone en siete distritos. Las cifras en los municipios en los que gana van desde el 44,7% (Escobar) al 35,9% (Ituzaingó).

Oficialismo versus oposición

Si se junta a todos los dirigentes, Rodríguez Larreta es el dirigente con mayor imagen positiva en la mayor cantidad de distritos, siete. Las cifras en estos van desde el 57,5 de Vicente López al 45,3 de Morón.

El segundo lugar es para Massa y Kicillof, que son los mejores evaluados en cinco distritos cada uno. El techo de imagen positiva del ministro está en Escobar (50,8%) y el piso en San Martín (44,6%), mientras que para el Gobernador sus mejores cifras están en Moreno (52,5%) y las más bajas en Berazategui (46,1%).

Detrás quedó la Vicepresidenta, que fue la dirigenta con mejor imagen en cuatro distritos, con cifras que fueron desde el 50,1% en Florencio Varela, hasta el 45,6% en Malvinas Argentinas.

Completan el cuadro Bullrich, que es la dirigenta con mejor imagen en dos distritos, Lanús y San Miguel (45,9%) y Milei que es el mejor evaluado solo en Ituzaingó.