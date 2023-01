Elecciones 2023: nueva encuesta muestra paridad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio

Un sondeo de la Universidad de San Andrés asegura que ninguna fuerza política supera el 22% de intención de voto para las elecciones. Además, un 26% de los encuestados respondió que no sabe a quién votará en los comicios.

Si las elecciones 2023 fuesen hoy, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos estarían en un empate técnico. Lo afirmó un trabajo de opinión pública realizado por la Universidad de San Andrés en el mes de diciembre de 2022, en el que afirman que "ninguna fuerza política supera el 22% de intención de voto".

Según reportó la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, realizada a nivel nacional, Juntos por el Cambio obtuvo una intención de voto de 22%, mientras que el oficialismo nacional cosechó 21 puntos. Los libertarios serían la tercera fuerza con 10%, superando al Frente de Izquierda (3%) y el peronismo que no forma parte del Frente de Todos (2%).

Sin embargo, el voto en blanco superaría a la Izquierda y el peronismo opositor, logrando un 4% y otro 4 de los encuestados señalaron que no irían a votar. Además, el lote de personas que no sabe a quién votar ascendió a los 26 puntos, superando a las dos principales fuerzas.

El estudio de la Universidad de San Andrés reportó que entre junio y diciembre del año pasado, la intención de votar a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos subió seis y ocho puntos, respectivamente, mientras que los libertarios de Javier Milei cayeron en un 5% desde mayo.

En otro orden, la satisfacción con el desempeño de los tres poderes del Estado se mantiene alrededor del 15%. El Poder Judicial es el más insatisfactorio, con el 83%. En cuanto al Legislativo, dividido entre las dos Cámaras, el Senado tiene una disconformidad del 78% y Diputados del 82%; mientras que la gestión del presidente Alberto Fernández y su gabinete quedó en el 80%.

Respecto a cuáles consideran que son los principales problemas del país, un 61% de los encuestados opinó que es la inflación, un 41 la corrupción y un 34 la inseguridad/delincuencia/robos. Según se indicó, los dos ítems más votados no varió entre electores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. La suba del índice inflacionario tuvo un alza en la preocupación de los consultados: subió 3 puntos respecto a noviembre y un 15 respecto al inicio de 2022.

Por otra parte, la encuesta consultó sobre el viaje a Lago Escondido de jueces, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y empresarios. Del 66% de los encuestados que reconocieron estar al tanto de la noticia, un 51% sostuvo que el caso “es un indicador claro de que existe una asociación entre jueces, empresarios y medios y que debe investigarse”, un 31% dijo no tener opinión formada al respecto, pero que se “debería investigarse para despejar dudas”, y un 13% señaló que es “viaje privado como cualquier otro y no debería investigarse ya que no es nada grave”.