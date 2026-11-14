A menos de un año de las elecciones presidenciales, una encuesta prendió todas las luces de alerta en la Casa Rosada. Según el último relevamiento de QSocial, Axel Kicillof le ganaría a Javier Milei en una eventual segunda vuelta por 45% a 40%. Es la diferencia más amplia a favor del gobernador bonaerense desde que la consultora empezó a medir ese escenario.

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La serie muestra un cambio de tendencia sostenido. En febrero, Milei ganaba con comodidad: 40% contra 33% de Kicillof. En abril la brecha se achicó a dos puntos (37% a 35%), y desde julio el gobernador pasó al frente por un margen mínimo, que se mantuvo casi sin cambios durante tres meses.

Octubre marcó el quiebre: Kicillof subió a 45% y Milei bajó a 40%, mientras que un 15% todavía no define su voto.

La clave está en los sectores que no se identifican con ninguno de los dos polos. Entre los independientes, Kicillof saca 45% contra 29% de Milei. Entre los votantes de la UCR, que podrían inclinar la balanza, el Presidente llega al 45%, pero un 35% elige al gobernador y un 19% no sabe. Solo entre quienes simpatizan con el PRO Milei retiene una mayoría clara, con el 60%.

La paradoja de la primera vuelta

El informe deja una contradicción que explica buena parte del escenario. En la primera vuelta, Milei sigue arriba: 35% contra 31% de Kicillof. Más atrás aparecen Myriam Bregman con 12%, su mejor marca de la serie, y Juan Schiaretti con 6%. Además, el Presidente recuperó cuatro puntos respecto de septiembre.

Sin embargo, esa cifra está lejos del 45% que registraba entre diciembre y enero. Y, sobre todo, el oficialismo no logra sumar más allá de su núcleo duro cuando la elección se reduce a dos nombres.

El techo de Milei

Para entender ese límite, la consultora midió pisos y techos electorales. Cuando se les preguntó si votarían al Presidente en caso de que se presente en 2027, el 58% respondió que nunca lo votaría, el rechazo más alto entre todos los dirigentes evaluados. Un 31% lo votaría seguro y apenas un 9% podría llegar a hacerlo. Así, su techo queda en torno al 40%, justo el número que obtiene en el balotaje.

Kicillof muestra otro panorama: el 28% lo votaría seguro, la cifra más alta para él desde que empezó la medición (en febrero era 21%). Otro 16% podría votarlo y el 52% lo descarta, con lo que su techo potencial llega al 44%.

Entre los independientes, el rechazo hacia el Presidente es todavía más marcado: el 67% de ese segmento asegura que nunca lo votaría. El resto del tablero también muestra rechazos altos. Patricia Bullrich tiene 54% de “nunca la votaría”, Victoria Villarruel 51% y Bregman 50%.

Un humor social que pesa

Los números electorales se apoyan en un deterioro de la percepción económica. La aprobación de la gestión se ubica en 36%, frente a un 62% que la desaprueba, y el 56% prefiere que Milei no sea reelecto, contra un 36% que sí.

El informe registra además varios récords negativos en la vida cotidiana. El 84% de los encuestados tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes, el valor más alto de la serie. El 76% tuvo que buscar ingresos adicionales en el último año, y la mitad asegura que sus ingresos no alcanzan en absoluto para cubrir alimentación, vivienda, salud y educación.

Sobre el rumbo económico, el 65% siente que la gente como ellos “pierde / sale perjudicada”, mientras que apenas un 9% cree que gana. Y ante la disyuntiva para los próximos dos años, el 75% prefiere que la economía se reactive y haya más trabajo, aunque la inflación suba. Solo el 17% elige que la inflación siga bajando aunque la economía no se reactive.

La oposición empieza a ser una opción

Otro dato que preocupa al oficialismo es el cambio en la mirada sobre sus adversarios. La percepción de que la oposición está preparada para gobernar en 2027 saltó del 23% al 35% en un solo mes, el registro más alto desde que se mide. Aun así, el 56% sigue creyendo que no lo está.

Al mismo tiempo, la sociedad aparece partida en mitades ante un posible regreso del peronismo: el 45% quiere que vuelva al poder y el 46% que no. El mismo empate se repite cuando se pregunta qué sería peor para el país: un 46% responde que gane Milei y otro 46% que gane el peronismo.