Los indicadores de Javier Milei volvieron a mostrar un balance desfavorable en una nueva encuesta nacional de Atlas Intel, realizada junto a Bloomberg. El relevamiento de noviembre registró que alrededor de seis de cada diez consultados desaprueban el desempeño del Presidente, mientras que su imagen negativa alcanza el 62%.

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Además, según esta consulta, la evaluación general del Gobierno también presenta un saldo adverso: el 55,7% calificó la gestión como mala o muy mala y apenas el 28,9% la consideró buena o excelente.

En cuanto a la aprobación presidencial, Milei obtuvo el 36,2% de respuestas favorables. La desaprobación se ubicó por encima del 60%, con una diferencia considerable entre quienes respaldan su desempeño y quienes lo cuestionan. La medición anterior había registrado un 39% de aprobación y un 57% de rechazo, por lo que el nuevo sondeo refleja un retroceso en el apoyo al mandatario.

Milei quedó quinto en el ranking de imagen

La encuesta también midió la valoración de distintos dirigentes políticos. En ese apartado, el Presidente quedó relegado al quinto lugar. Por primera vez desde que Atlas Intel comenzó esta medición, Cristina Fernández de Kirchner encabezó el ranking de imagen positiva, con el 41%, aunque también registró un 53% de valoración negativa. Detrás se ubicaron Axel Kicillof y Myriam Bregman, ambos con un 39% de imagen favorable. El gobernador bonaerense tuvo un 54% de rechazo, mientras que la dirigente del Frente de Izquierda alcanzó el 51%.

Patricia Bullrich apareció en el cuarto puesto, con un 37% de imagen positiva, por encima de Milei. Más atrás quedaron Sergio Massa, con el 26%, y Mauricio Macri, con el 24%.

Desempleo, corrupción y economía, las principales preocupaciones

El deterioro de los indicadores presidenciales coincide con una percepción negativa sobre la situación económica y laboral. Para los encuestados, el desempleo se convirtió en el principal problema del país: fue mencionado por el 50,2% de los participantes. La corrupción quedó en segundo lugar, con el 40,2%, seguida por la situación económica general, con el 34,5%, y la inflación, con el 32,4%. Los resultados ubican a las dificultades vinculadas con el empleo y los ingresos entre las principales inquietudes de la población.

La evaluación del presente también mostró cifras desfavorables. El 60% consideró que la situación económica del país es mala, mientras que el 69% tuvo una opinión negativa sobre el mercado laboral. En el plano familiar, el 49% calificó como mala su situación económica. Las expectativas tampoco ofrecen un panorama alentador para la administración libertaria: alrededor de la mitad de los consultados cree que la economía empeorará durante los próximos meses.