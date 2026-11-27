El relevamiento también refleja una demanda de más Estado, protección de la producción local y redistribución del ingreso, junto con la preferencia por un liderazgo dialoguista y racional.

Pensando en las elecciones del 2027, hay algunos parámetros importantes a tener en cuenta sobre que es lo que buscan los argentinos y una reciente encuesta nacional del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) arrojó que dentro del gobierno libertario, la senadora Patricia Bullrich se acerca más a las necesidades y pretensiones de los ciudadanos que el presidente Javier Milei.

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Según este relevamiento, la exministra alcanza un 43 por ciento de coincidencia con el proyecto de país y tipo de dirigentes que quieren los habitantes de Argentina, frente al 37 por ciento que logró el mandatario nacional.

El informe de la UBA distingue entre quienes comparten las ideas de un dirigente y además se sienten representados por él, y quienes coinciden con sus propuestas, pero no encuentran en esa figura una representación política. En ese sentido, un 13% considera que Bullrich coincide con el país que desea, aunque no se siente representado por ella. En el caso de Milei, esa proporción baja al 7%. En cambio, ambos registran un 30% de personas que coinciden con sus ideas y también se sienten representadas. El Presidente, además, concentra el mayor porcentaje de encuestados sin suficiente cercanía programática ni representativa: 63%, contra el 57% de Bullrich.

Más Estado, protección local y redistribución del ingreso

La encuesta también midió qué modelo de país prefieren los argentinos. El estudio muestra una inclinación hacia una mayor presencia estatal, la protección de la producción nacional y una distribución más equitativa de los ingresos. Esto muestra un contraste con algunos de los principales lineamientos del programa económico del gobierno libertario de Javier Milei.

Entre las preferencias relevadas se destacan:

Estabilidad laboral: el 64% se inclina por esta opción, frente al 28% que prefiere mayor flexibilidad.

Protección de la producción local: el 55% elige esta alternativa, mientras que el 34% se inclina por la apertura comercial.

Redistribución del ingreso: reúne el 53% de las preferencias, contra el 34% que prioriza premiar el esfuerzo.

Mayor presencia del Estado: alcanza el 50%, frente al 37% que prefiere más mercado.

La distribución del ingreso aparece, además, como la dimensión más mencionada cuando se consulta cuáles son los dos aspectos más importantes para definir la Argentina deseada: reúne el 46% de las menciones. Le siguen la relación entre mercado y Estado, con el 45%, y los impuestos y servicios públicos, con el 39%.

El liderazgo que busca la sociedad: diálogo y racionalidad

Otro punto importante de la encuesta es la consulta sobre qué características debería tener el próximo presidente. En ese punto, un 41% se inclina por un dirigente dialoguista, frente al 18% que prefiere uno confrontativo. A su vez, el 40% elige un presidente racional y frío para decidir, mientras que el 22% se inclina por uno con pasión y emoción. También aparece una mayor valoración de la independencia, sin ataduras, que reúne el 41%, por encima de la construcción de alianzas, con el 27%.

Esta es otra característica que contrasta fuertemente con el accionar del presidente Javier Milei quién se caracteriza justamente por una fuerte confrontación con quienes no están de acuerdo con sus ideas y qué además suele expresarse de manera muy exacerbada.

Entre las cualidades consideradas indispensables para el próximo mandatario, las más elegidas son actuar con honestidad, comprender los problemas cotidianos de la población y tener un proyecto de país claro. Esas características fueron mencionadas por el 54%, el 53% y el 39% de los encuestados, respectivamente. La encuesta fue realizada por OPSA-UBA entre el 19 y el 26 de octubre de 2026, sobre una muestra nacional de 2.098 personas mayores de 18 años.