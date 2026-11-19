Una nueva encuesta de cara a las elecciones presidenciales 2027 trazó el mapa de imagen de los tres dirigentes nacionales con más peso en la provincia de Buenos Aires, municipio por municipio. El resultado muestra un conurbano partido en dos. Axel Kicillof domina el sur y el oeste, Patricia Bullrich se impone en el corredor norte y Javier Milei no logra el primer puesto en ninguno de los 24 distritos relevados.

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El gobernador bonaerense es el dirigente con mayor imagen positiva en 20 de los 24 distritos medidos. Sus mejores números aparecen en el corazón del conurbano: La Matanza (52,7%), Florencio Varela (52,2%) y Almirante Brown (51,5%). Le siguen Avellaneda (49,5%), Merlo (48,3%), Lomas de Zamora (46,9%), Berazategui (46,6%) y Malvinas Argentinas (46,3%).

Según la encuesta de CB Global Data, Kicillof tiene además un dato que no comparte con los otros dos: es el único con más imagen positiva que negativa en algún distrito. Le pasa en cinco: La Matanza (52,7% contra 44,8%), Florencio Varela (52,2% contra 45,5%), Almirante Brown (51,5% contra 44,9%), Avellaneda (49,5% contra 48,3%) y Merlo (48,3% contra 46,7%).

Milei: sin bastión y con rechazo mayoritario en todo el mapa

El dato más incómodo para la Casa Rosada es que el Presidente no encabeza la medición en ningún municipio. Y en los 24 tiene más imagen negativa que positiva.

Sus mejores registros están en el norte: San Isidro (42,5%), Vicente López (40,6%) y San Miguel (38,3%). Pero incluso en San Isidro, su distrito más favorable, la imagen negativa llega al 53,4%.

En el sur y el oeste del conurbano el rechazo se dispara. En Florencio Varela Milei tiene 18,8% de imagen positiva y 77,9% de negativa. En La Matanza, 19,9% contra 74,3%. En Merlo, 22,7% contra 72,3%, y en Quilmes, 23,9% contra 71,4%. Lanús, Lomas de Zamora y Hurlingham también superan el 70% de imagen negativa.

La distancia con el gobernador en esos distritos es enorme: 33,4 puntos en Florencio Varela y 32,8 puntos en La Matanza, el municipio más poblado de la provincia.

Bullrich le gana a Milei en su propio espacio

El informe deja además una lectura sobre el oficialismo. Patricia Bullrich supera en imagen positiva a Milei en 21 de los 24 municipios. El Presidente solo la aventaja en tres, y por márgenes mínimos: Almirante Brown (27,7% contra 26,3%), Lomas de Zamora (24,7% contra 24,1%) y Malvinas Argentinas (27,4% contra 27,3%). En los tres casos la diferencia queda dentro del margen de error.

Bullrich es la que se impone en los cuatro distritos que no gana Kicillof: San Miguel (43,5%), San Isidro (43,1%), Vicente López (42,7%) y Tigre (40,3%). En San Miguel la pelea es pareja: le saca apenas 1,1 puntos al gobernador, que registra 42,4%.

Igual que Milei, Bullrich tiene más imagen negativa que positiva en todos los municipios, incluso en los que lidera. Sus registros más bajos están en La Matanza (22,9%), Florencio Varela (23,7%) y Lomas de Zamora (24,1%), donde su imagen negativa supera el 70%.

Un conurbano partido en dos

El mapa repite una geografía conocida de la política bonaerense. En el sur y el oeste del GBA, los distritos más populosos y con mayor peso electoral, Kicillof consolida ventajas amplias y el rechazo a los libertarios es más alto. En el corredor norte, de mayor nivel socioeconómico, el oficialismo nacional sostiene sus mejores números, aunque sin saldo positivo.

Por eso el reparto de distritos no cuenta toda la historia. En las 24 mediciones, el Presidente aparece con mayoría de opiniones negativas, y la figura del oficialismo que mejor mide en el conurbano no es él sino Bullrich.

De cara a 2027, el estudio deja tres señales. Kicillof mantiene su base en el núcleo duro del conurbano. Milei no tiene un territorio propio en el GBA. Y dentro del espacio libertario, Bullrich muestra mejor llegada que el propio Presidente en la región más decisiva del país.