Un estudio a nivel nacional muestra un marcado clima social favorable a una alternancia política. Según datos de la consultora CB Global Data durante el trabajo de campo realizado entre el 21 y el 25 de octubre, el 57,5% de los consultados manifestó expresamente que prefiere que haya un cambio en la conducción nacional. En contraposición a esta demanda de cambio, un 33,8% de la población encuestada indicó que prefiere "que sigan los que están" en la gestión actual, mientras que el 8,7% restante no definió su postura y optó por la variante "No sabe".

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La medición indaga de manera directa sobre el rumbo político proyectado hacia el proceso electoral presidencial del año 2027. La diferencia en favor de la opción que promueve una renovación gubernamental alcanza los 23,7 puntos porcentuales sobre la postura de continuidad.

Sin embargo, al trasladar este escenario general a la intención de voto efectiva en un esquema hipotético de primera vuelta electoral si la votación se llevara a cabo de manera inmediata, la figura de Javier Milei lidera las referencias electorales con el 27,1% de la nómina total de respuestas. Detrás de esa posición se ubica Axel Kicillof acumulando un 16,5% del favor popular, secundado a su vez por la opción figurativa de un "Candidato de CFK", la cual concentra el 12,1% de las adhesiones.

El espectro de alternativas políticas evaluadas en la primera vuelta se completa con la senadora libertaria Patricia Bullrich, quien ocupa el cuarto lugar con un 8,5% de intención de voto, escoltada por Myriam Bregman con un 7,3%. Asimismo, la propuesta identificada como Peronismo Federal cosecha un 3,5% de los respaldos, mientras que Miguel Ángel Pichetto registra un 0,9%. El casillero reservado a "Otro" reúne un 6,2%, el voto en blanco contabiliza un 3,5% y la porción de encuestados que no sabe a quién elegiría alcanza un destacado 14,4% de indecisos en la muestra general.

Proyecciones de segunda vuelta y ficha técnica del estudio

El informe elaborado por CB Global Data incluye además la evaluación de dos eventuales escenarios de segunda vuelta presidencial. En el cruce directo entre Milei y Kicillof, la medición ubica al referente oficialista al frente con un 43,0% frente a un 40,6% del gobernador bonaerense, acompañados por un 8,6% de votos en blanco o nulos y un 7,8% de indecisos.

Por otra parte, en la hipótesis que enfrenta a Bullrich contra Kicillof, la exministra de Seguridad captura un 47,3% del electorado frente al 40,1% del representante del peronismo. En esta variante se registra un 5,7% de sufragios blancos o nulos y un 6,9% de personas que aún no saben por cuál opción inclinarse.

El estudio cuantitativo abarcó un ámbito geográfico nacional con población objetivo compuesta por ciudadanos de 18 años o más. La recolección de los datos fue ejecutada mediante la metodología CAWI Research a través de un cuestionario estructurado con preguntas cerradas de aplicación directa.