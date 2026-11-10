A un año de las elecciones presidenciales, el tablero de 2027 empieza a mostrar señales de alerta para la Casa Rosada. Una nueva encuesta electoral revela que, si hoy hubiera una segunda vuelta entre Javier Milei y Axel Kicillof, el gobernador bonaerense se impondría por 42% contra 39%, con un 12% que votaría en blanco o anularía su voto y un 7% que todavía no sabe qué haría.

{{{htmlAmp}}}

El dato llega en un contexto de fuerte malestar social: seis de cada diez argentinos dicen estar peor desde que asumió Milei, la mayoría espera que el país empeore en los próximos meses y más de la mitad prefiere que otro gobierno lleve adelante una política económica diferente.

Milei y un mano a mano que lo complica

Según la encuesta de la consultora Mide, en la intención de voto por candidatos, el Presidente encabeza con 28%, seguido por Kicillof con 23%. Más atrás aparecen Patricia Bullrich (8%), Myriam Bregman (7%), Victoria Villarruel (5%) y Sergio Massa (5%).

En un escenario más acotado, Milei alcanza el 30% frente al 27% de Kicillof, y en una oferta reducida a cuatro opciones la diferencia se mantiene: 37% contra 32%. Sin embargo, cuando la elección se define cara a cara, la tendencia se invierte y Kicillof pasa al frente.

La explicación aparece en otra pregunta del informe: el 42% votaría a un candidato de la oposición, contra un 34% que elegiría al oficialismo. A eso se suma un dato clave para cualquier estrategia de reelección: el 54% asegura que nunca votaría a Milei, lo que deja su techo electoral en el 41%. En el caso de Bullrich, el rechazo es todavía mayor: el 58% dice que nunca la votaría y su techo se ubica en el 36%.

El bolsillo, el talón de Aquiles del Gobierno

El informe muestra que la economía sigue siendo el principal problema para los argentinos. Los bajos salarios frente a la inflación (21%) y la desocupación (18%) encabezan la lista de preocupaciones, seguidos por la corrupción (16%).

El impacto del ajuste se siente en lo cotidiano: el 60% afirma que está peor desde que gobierna Milei, frente a apenas un 18% que dice estar mejor. Además, el 57% define la situación del país como “una crisis profunda” y el 61% cree que en los próximos seis meses las cosas van a estar peor.

Sobre a quién perjudica el ajuste, el 38% responde que “a los que menos tienen” y el 29% señala a la clase media. Solo un 6% considera que lo paga “la casta”. Consultados por la responsabilidad de la pobreza, el 35% apunta directamente al gobierno de Milei, el 27% a ambos gobiernos y el 25% al de Alberto Fernández.

De cara a 2027, el mensaje es claro: el 52% preferiría un candidato que proponga un rumbo económico distinto, mientras que el 28% quiere que Milei sea reelegido.

Más rechazo que apoyo

La imagen del Presidente muestra un saldo negativo: 59% de imagen negativa contra 39% positiva, con un diferencial de 20 puntos en contra. La evaluación de la gestión acompaña esa tendencia: el 55% la desaprueba y el 31% la aprueba.

Además, el 62% cree que el país va en la dirección equivocada y el 57% considera que Milei “no sabe cómo resolver los problemas del país”. El estilo presidencial también genera rechazo: al 72% no le gustan sus formas, y más de la mitad responde que no le gustan “nada”.

La corrupción aparece como otro frente sensible. El 84% cree que hay corrupción en el Gobierno, y dentro de ese grupo, el 45% sostiene que es mayor que en los gobiernos anteriores. Solo el 9% afirma que no la hay.

Miedos cruzados y una oposición que busca liderazgo

Ante la pregunta sobre qué genera más temor, el 49% responde que le tiene más miedo a que siga Milei, frente a un 44% que teme más a que vuelva el peronismo.

El escenario, de todos modos, no está resuelto para la oposición. Para el 30%, su principal problema es que “representa una vuelta a políticas que ya fracasaron”, y el 18% señala que no tiene un líder claro. En cuanto al liderazgo, Kicillof aparece primero con 27%, empatado con quienes creen que la oposición no tiene un líder, y por delante de Cristina Fernández de Kirchner (21%).

Entre quienes dicen que algún espacio político les genera esperanza, La Libertad Avanza reúne el 41%, el kirchnerismo el 26% y el peronismo no kirchnerista el 17%. Sumadas, las dos vertientes del peronismo alcanzan el 43%.