Javier Milei reúne el 32% de intención de voto y Axel Kicillof el 30,7% en una encuesta nacional de PoliTech sobre las elecciones presidenciales de 2027. La diferencia es de 1,3 puntos porcentuales en un escenario hipotético de primera vuelta con cinco dirigentes. El informe también analiza un posible balotaje, aunque no presenta una medición directa de voto entre los dos.

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El trabajo fue elaborado por Pablo Gustavo Díaz para PoliTech Panel360 y se realizó entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2026. Relevó 1.552 casos mediante una encuesta online autoadministrada en las 24 jurisdicciones del país. Las candidaturas para 2027 utilizadas en el ejercicio son hipotéticas.

Encuesta electoral 2027: cómo están Milei y Kicillof en primera vuelta

En la pregunta por la elección presidencial, detrás de Milei y Kicillof aparecen Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Sergio Massa. El resultado completo, calculado sobre el total de las personas consultadas, es el siguiente:

Javier Milei: 32%.

Axel Kicillof: 30,7%.

Patricia Bullrich: 9,7%.

Myriam Bregman: 9,6%.

Sergio Massa: 7,4%.

Otro candidato: 5,6%.

No votaría: 4%.

No sabe o no contesta: 1%.

Milei y Kicillof concentran juntos el 62,7% de las respuestas. El presidente figura primero en la medición, pero la distancia de 1,3 puntos es reducida y no permite dar por definido el orden electoral.

El informe declara un margen de error general de ±2,5 puntos y un nivel de confianza del 95%. Sin embargo, no detalla cómo fueron seleccionados o reclutados los participantes ni la base para calcular ese margen. Por eso, la cifra debe leerse con cautela: no alcanza por sí sola para establecer la precisión de la diferencia entre candidatos.

Qué dice la encuesta sobre un balotaje entre Milei y Kicillof

La sección dedicada a la segunda vuelta no pregunta directamente a quién votarían los encuestados en un mano a mano. En cambio, cruza la imagen de los dos dirigentes: el 42,4% tiene una valoración positiva solo de Kicillof; el 36%, solo de Milei; el 0,7% valora positivamente a ambos y el 21% no valora positivamente a ninguno.

Esos porcentajes describen imagen, no intención de voto en un balotaje. Tener una opinión positiva de un dirigente no implica necesariamente votarlo, y tampoco se puede deducir cómo se repartirían quienes no valoran a ninguno de los dos.

Entre quienes eligieron a Bullrich para la primera vuelta hipotética, el 40,4% tiene imagen positiva solo de Milei y el 56,6% no valora positivamente a ninguno de los dos. Entre quienes seleccionaron a Massa o Bregman, el 75,9% y el 57,3%, respectivamente, tienen imagen positiva solo de Kicillof. Son segmentos de la muestra cuyos tamaños específicos no se detallan en el informe, por lo que sus porcentajes requieren cautela adicional.

Hay, además, un antecedente distinto: una encuesta de Reale Dalla Torre difundida por El Destape, realizada del 22 al 28 de octubre, sí preguntó por un mano a mano y registró 37,2% para Kicillof y 36,2% para Milei, con 15,9% en blanco y 10,7% de indecisos. Se trata de otro relevamiento, con fechas y metodología propias, no de cifras del estudio de PoliTech.

La proyección de PoliTech para las elecciones presidenciales

PoliTech también publicó una proyección de primera vuelta sobre votos válidos. Su modelo redistribuye el voto no asignado de acuerdo con características de los entrevistados y simula 10.000 escenarios. La estimación central es de 35% para Milei y 34,5% para Kicillof, seguidos por Bullrich con 10,6%, Bregman con 10,4% y Massa con 9,5%.

Estas cifras proyectadas no son las mismas que las respuestas directas de la encuesta: parten de otra base e incorporan supuestos del modelo. Tampoco son un resultado de segunda vuelta.

La consultora asigna una probabilidad de 99,9% a que haya balotaje dentro de sus simulaciones. Pero el documento no ofrece suficiente detalle sobre los supuestos y la validación del modelo para comprobar esa precisión. La estimación, por lo tanto, no debe interpretarse como una certeza sobre lo que ocurrirá en 2027.

Según los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional, una fórmula gana en primera vuelta si obtiene más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos o, con al menos el 40%, supera por más de diez puntos a la segunda. La proyección central de PoliTech no alcanza ninguno de esos umbrales.

Diferencias por género y el peso de los salarios

El sondeo presenta diferencias entre varones y mujeres. Entre los primeros, Milei obtiene 37,5% y Kicillof 24,7%; entre las mujeres, Kicillof registra 36,5% y Milei 26,7%. El documento no informa los tamaños de esos subgrupos, de modo que la incertidumbre de esas estimaciones no puede evaluarse con el margen general declarado.

En la agenda de preocupaciones, los bajos sueldos son mencionados por el 51,3% de las personas consultadas. Entre quienes eligen a Kicillof, la proporción llega al 73,9%; entre quienes optan por Milei, al 12,9%. La pregunta admitía más de una respuesta: en este último grupo, el 37,8% señala la inseguridad y el 28,7% los impuestos y tasas.

La encuesta ofrece una fotografía del momento, no un pronóstico definitivo: el escenario de candidaturas, las preferencias y la situación económica pueden cambiar antes de la elección.