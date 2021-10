Kicillof y la transformación del sistema sanitario: "Es respetarle la vida y la salud a nuestro pueblo"

El gobernador apuntó contra el macrismo y pidió por la transformación del sistema sanitario. Participan también los candidatos Victoria Tolosa Paz y Gollán.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó en el Acto de Cierre del VIII Encuentro Nacional de Salud y pidió por la total transformación del sistema de salud en Argentina -y el mundo-, que en medio de la pandemia por COVID-19 dejó a la vista las fallas y desigualdades en la atención de los pueblos. Si bien es algo que se viene trabajando, todavía no puede imponerse; pero destacó sobre lo realizado por trabajadores y trabajadoras sanitarios: "Solo la organización vence al tiempo. Los ciclos políticos, las instancias, las elecciones transcurren pero la organización sobrevive, trabaja y finalmente, porque es lo que creo que estamos observando todos, vence y triunfa. Vamos a llevar adelante nuestros sueños ahora que somos gobierno". Lo acompañaron los candidatos Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollán y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Recordando su última participación en este tipo de encuentro, celebrado la exESMA, previo a la victoria presidencial de Juntos por el Cambio en 2015, manifestó: "Lo que ocurrió en la Argentina durante los cuatro años de la peste de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal, se anticipó en el marco de la salud durante ese encuentro. No pasó algo que no veíamos venir, sabíamos lo que representaban y lo que venían a hacer". Y sumó: "No sabía que en la Argentina se estaba trabajando de una manera tan seria, comprometida, con tanta entrega y militancia. Me enteré ahí, al ver a miles de trabajadores y trabajadoras de la salud, buscando esa reforma del sistema sanitario".

Desarrollando la idea de esta radical transformación, en la Universidad Nacional de José C. Paz, el máximo mandatario bonaerense señaló: "Se ha dicho que hay una contradicción entre un sistema de prestaciones de salud organizado en base a mecanismos de mercado, que como todo mecanismo está movilizado e impulsado por la búsqueda de rentabilidad y lucro; y del otro lado, las necesidades y derechos del pueblo". Mientras que, por otra parte, marcó la importancia de la epidemia frente al tema: "Aunque ya teníamos razón desde antes y habíamos mostrado las contradicciones, la pandemia nos ha dado una oportunidad -como nunca antes- de demostrar y de palpar cómo el sistema de salud tal cual existe no sirve, tiene que ser reformado".

Con respecto al coronavirus y a los estragos que causó en todo el mundo, Kicillof manifestó que "la discusión queda saldada" al ver que en todo el planeta y los diferentes continentes hubo personas que "no accedieron a la atención básica"; mientras que remarcó que hubo muchos contagiados pudieron que ni siquiera consiguieron una "atención mínima", muriendo en pasillos de hospitales o propios domicilios. Sobre esto, expresó: "Queda a la vista que el sistema de salud es incapaz de dar esa respuesta. Lo vimos en países subdesarrollados, emergentes, tercermundistas y también en las principales y más desarrolladas economías del mundo. No dio a basto el sistema de salud para atender a la pandemia".

Asimismo, también marcó que ocurrió lo mismo con la vacunación del COVID-19. "Tenemos la vergüenza de un mundo en el que la vacuna le llegó a muy poca gente. Tener el privilegio, en la Argentina, de estar entre esos pocos a los que le llegó, no nos quita la vergüenza de que la vacuna en una pandemia es también un derecho humano", señaló. Y apuntó contra quienes lucran con la salud de los pueblos: "Miren cómo reaccionan las corporaciones y organizaciones mundiales, que son incapaces de resolver algo tan sencillo como que hoy hay países donde la vacuna sobra y hay millones y miles de millones de personas que no han recibido ni una dosis. ¿Más demostración de que hay que reformar los sistemas de salud y buscarles otra vuelta?".

Por otra parte, Kicillof dejó en claro que hay concentración de recursos y ganancias de un lado y falta de cuidado e indefensión por el otro, por eso cree que "es el momento de dar esta discusión" que ya comenzó a trabajarse y desarrollarse hace años en Argentina. Además, halagó el trabajo realizado por el Estado -municipal, provincial y nacional- al brindar respuesta en un momento tan complejo. "Siempre que critican a la provincia, tenemos que estar sumisos y callados. Siempre que mencionamos a otras jurisdicciones, parece que somos agresivos, hacemos política o queremos pelearnos con alguien; no es así de ninguna manera", marcó y destacó que durante la pandemia, el conurbano recibió y atendió a personas con prepagas de la Ciudad. "Esa integración entre los subsistemas de salud, entre las esferas fragmentadas, que por un lado faltan recursos y atención y por el otro lado tenemos acumulación y concentración de sobreprestación, no puede ser. No funciona ni en un polo ni en el otro. Nadie busca imponer nada, la pandemia mostró que es una necesidad y está presente todos los días", lanzó.

Tras dejar en claro que los diferentes movimientos del peronismo van a luchar por esas demandas y escucharan sus voces, dijo: "Este tipo de discursos no son contra nadie; buscamos representar esas mayorías que nos piden que no las dejen afuera. Son los intereses más poderosos los que logran actuar en la clandestinidad, lo que tenemos que hacer es develar cuáles son esos intereses en juego; no para combatirlos, sino para que esos se conviertan en derechos de todos". Y luego de agradecerles a los trabajadores y las trabajadoras de salud por el trabajo realizado en estos tiempos difíciles, sentenció: "Nuestro sistema de salud no puede ser el mismo que el de antes de la pandemia, no puede esperar más para su transformación; es para algo tan básico como respetarle la vida, la salud y los derechos a todo nuestro pueblo".

La conferencia completa: