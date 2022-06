El Obelisco, otra vez centro de protestas sociales: cuándo será la marcha

Movimientos sociales marcharán este martes al Obelisco. Denuncian recorte presupuestario de la Ciudad de Buenos Aires.

Movimientos sociales marcharán este martes desde las 9:30 al Obelisco en una nueva jornada de protestas sociales en la Ciudad de Buenos Aires. Las organizaciones denuncian recortes al presupuesto del Gobierno porteño destinado a la emergencia social y la asistencia a los barrios populares.

El Destape se comunicó con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires que negó que los manifestantes se hayan comunicado de forma previa al reclamo.

En un comunicado, los piqueteros advirtieron que "en la ciudad de Buenos Aires la pobreza y la desigualdad no paran de crecer y 4 de cada 10 porteños que viven al sur de la avenida Rivadavia son pobres". El documento firmado por otras organizaciones sociales, el sector rechazó que, en ese contexto "la gestión de Horacio Rodríguez Larreta decide rebajar el presupuesto destinado a la emergencia social y le da la espalda a las más de 300.000 personas que viven en los barrios populares".

Entre las propuestas que vienen realizando ante las autoridades porteñas, las organizaciones apuntaron que "los movimientos populares vienen organizando sus principales reclamos alrededor de tres ejes: paritaria social para las cooperativas que tienen convenios con el Gobierno, como las cooperativas del Programa Veredas Limpias, entre otros; la creación del Distrito de la Economía Popular y la puesta en marcha de un Sistema Integral de Cuidados que contemple el reconocimiento salarial para las compañeras que trabajan todos los días como Promotoras territoriales de Salud, Género, Ambiente, Contra las Adicciones, como Educadoras Populares y cuidadoras de adultos mayores".

Convocan las organizaciones MP La Dignidad; Somos Barrios de Pie; Frente de Organizaciones en Lucha; FeNaT CTA Autónoma; CCC; Frente Popular Darío Santillán; FOB Autónoma; Paritaria Social y Popular; La Barriada; CC René Salamanca; Barrios Fuertes Por una nueva Argentina; Liberación Popular; MTD Aníbal Verón Soberana.

Piqueteros y el gobierno nacional no se reunirán en medio de las protestas

Organizaciones enmarcadas en la denominada "Unidad Piquetera" que colapsaron el jueves el centro porteño piden ser recibidos por el ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta. Desde esa cartera aseguraron que no va a reunirse con los piqueteros "con la movilización en marcha".

Quienes encabezan la protesta fueron recibidos por Pablo Pais, un subsecretario que cumple las funciones de mantener diálogo operativo con ellos. "Dicen que no nos reciben con la gente en la calle. Nos tendrían que haber recibido ayer: la gente no estaba en la calle. El ministro tomó la decisión de no recibirnos. ¿Dónde está el ministro?", afirmó Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.