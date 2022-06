Carrió volvió a destrozar a Milei: "Puede ser peor que Hitler"

Luego de que la lìder de la Coalición Cívica (CC) acusara al libertario de "psicópata", Milei retrucó que la ex diputada "vuelve a demostrar su falta de escrúpulos con tal de recuperar algo de la centralidad que supo tener".

Un nuevo cruce entre el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, y la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió. La ex legisladora comparó al libertario con Adolf Hitler, mientras que el legislador afirmó que "Lilita" "vuelve a demostrar su falta de escrúpulos con tal de recuperar algo de la centralidad que supo tener".

En declaraciones a Radio Mitre, la líder de la CC cruzó a Milei, señalando que "este chico sabe mucho de economía, y no sabe nada de nada más", y luego lanzó: "El problema es que cuando la sociedad entra en ira, se enferma. Y cuando se enferma, vota enfermos, vota psicópatas. Los judíos alemanes votaron a Hitler y terminaron en Auschwitz. Milei puede ser peor que Hitler".

También, repudió la reivindicación que hizo el libertario de la venta de órganos. "Su argumentación del anarco-capitalismo llega a lugares impensados de lo humano. La venta legal de órganos es un genocidio. Es que los pobres vendan sus órganos sanos a los ricos de todo el mundo que necesitan órganos", señaló.

Además, afirmó que detrás de Milei hay "grupos muy poderosos, de extremos religiosos incluso, que están tratando de generar un orden mundial profundamente autoritario, no inclusivo, contrario a los derechos humanos y a favor de la eliminación de los pobres".

Por su parte, Milei afirmó que Carrió "no tolera su falta de protagonismo en los últimos tres años", ni. "haber quedado reducida a una posición marginal en la consideración de la sociedad". En ese sentido, afirmó que la ex diputada "podría hacer alguna autocrítica, ya que durante 30 años ocupó cargos públicos y no hizo ningún aporte para que los argentinos vivamos mejor", agregando que "es parte del problema".

“Carrió y una parte de Juntos por el Cambio apelan nuevamente a herramientas difamatorias con el objetivo de ensuciar a sus adversarios políticos. Lo hicieron durante las PASO 2021 desde una de sus listas y ahora lo hace una de sus referentes", sostuvo el legislador libertario. Según sostuvo, los dichos de la líder de la CC van contra el IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto), tratado internacional del cual Argentina forma parte y apunta contra la negación y distorsión del Holocausto.

Tras las elecciones legislativas de 2021, Milei comenzó a ser sondeado por el ala dura de Juntos por el Cambio. Quienes quisieron traer al libertario al frente opositor fueron el ex presidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich. Pese a estos esfuerzos, la Unión Cívica Radical (UCR) y Carrió fueron quienes pusieron el límite al posible arribo del diputado nacional.

La semana pasada, Carrió fue recibida por Gerardo Morales, titular de la UCR y gobernador de Jujuy, en un gesto que sirvió para marcar sus diferencias con Macri y, a su vez, para continuar resistiendo la posibilidad de un acercamiento con Milei.