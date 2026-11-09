Elías Suárez llevó la identidad de Santiago del Estero al Vaticano con un regalo para León XIV

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, participó de la recepción institucional del papa León XIV en el ex Centro Cultural Kirchner la ciudad de Buenos Aires, durante su visita oficial a la Argentina. El encuentro reunió a mandatarios provinciales, autoridades nacionales, legisladores, representantes diplomáticos y referentes de distintos sectores de la sociedad.

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En representación del pueblo santiagueño, el mandatario entregó al Pontífice un rosario artesanal realizado especialmente para la ocasión. La pieza busca reflejar la identidad religiosa, cultural y productiva de la provincia, con un homenaje a Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, nacida en Santiago del Estero y primera santa argentina.

Durante la recepción, León XIV compartió un mensaje centrado en el diálogo, la fraternidad, la paz y el compromiso con las personas. También hizo referencia al valor del trabajo, la educación y las oportunidades para los jóvenes.

Un rosario realizado íntegramente por manos santiagueñas

La obra fue diseñada y elaborada por Néstor Hugo Zar, instructor en lapidación y joyería con trayectoria en el arte sacro. El artesano ya había realizado piezas que fueron enviadas al Vaticano para el papa Francisco, un antecedente que lo posiciona como referente de la joyería regional.

La elaboración del rosario demandó 45 días de trabajo artesanal, desde el diseño hasta el tallado de cada uno de sus detalles. Para su construcción se utilizaron materiales seleccionados por su valor simbólico y su relación con la identidad provincial y nacional.

La estructura combina alpaca y madera de algarrobo, un árbol emblemático del monte santiagueño. Las cuentas, de ocho milímetros, fueron realizadas en rodocrosita, reconocida como la piedra nacional argentina.

Uno de los detalles centrales se encuentra en la cruz. Allí se destaca la figura tallada a mano de un meñuco tradicional, conocido como el “Manuelito”, que representa al Niño Dios. La imagen fue esculpida en piedra dolomita extraída de la zona de Ancaján, en territorio santiagueño.

El homenaje a Mama Antula y la identidad provincial

La elección de los materiales responde a la intención de reunir en una misma pieza elementos vinculados con la historia y las tradiciones de Santiago del Estero. El algarrobo y la piedra de Ancaján representan el monte y la identidad territorial; la rodocrosita aporta una referencia nacional, mientras que el “Manuelito” expresa una de las devociones religiosas arraigadas en la provincia.

El obsequio también recupera el vínculo histórico de Santiago del Estero con la Iglesia Católica y, especialmente, con Mama Antula, canonizada en 2024. Su figura constituye una referencia central de la tradición religiosa santiagueña y del patrimonio espiritual argentino.

Con la entrega del rosario, el Gobierno provincial buscó que la presencia institucional de Santiago del Estero en la visita papal estuviera acompañada por una representación de su producción artesanal, su cultura y su historia religiosa.