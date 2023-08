Qué pasa si mi DNI dice “No válido para votar” en las elecciones PASO 2023

La Dirección Nacional Electoral precisó los requisitos a los que se deberá ajustar la ciudadanía de cara a la votación del próximo domingo en el país. Te contamos todo lo que tenés que saber.

El próximo domingo 13 de agosto se llevarán a cabo las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina. Con miras a este importante evento democrático, la Dirección Nacional Electoral (DINE) ha proporcionado detalles cruciales sobre los documentos válidos para votar.

A continuación, todos los detalles para que sepas qué documentación presentar y cuál es válida.

Documentos válidos

Los ciudadanos habilitados para votar deberán presentar uno de los siguientes documentos.

Libreta Cívica.

Libreta de enrolamiento.

DNI libreta verde.

DNI libreta celeste.

DNI tarjeta.

Cómo se votará en las PASO 2023.

La DINE enfatiza que los votantes pueden ejercer su sufragio incluso si el documento contiene la leyenda "No válido para votar". Aunque estas tarjetas no indiquen qué ejemplar es (EA, EB, etc.), el voto debe ser habilitado.

Próximas Elecciones en Argentina: Cargos a Elegir y Procedimientos

Los votantes tendrán la oportunidad de elegir las listas de precandidatos y alianzas políticas que competirán en las elecciones generales del 22 de octubre. Los cargos que se estarán eligiendo son los siguientes:

Presidente y Vicepresidente: los ciudadanos votarán por las fórmulas presidenciales y vicepresidenciales que competirán por los máximos cargos ejecutivos del país. Si ninguno de los candidatos o candidatas a presidente obtiene más del 45% de los votos o al menos el 40% con una diferencia superior al 10% respecto al segundo, se realizará un balotaje 30 días después de la elección de agosto.

los ciudadanos votarán por las fórmulas presidenciales y vicepresidenciales que competirán por los máximos cargos ejecutivos del país. Si ninguno de los candidatos o candidatas a presidente obtiene más del 45% de los votos o al menos el 40% con una diferencia superior al 10% respecto al segundo, se realizará un balotaje 30 días después de la elección de agosto. Diputados y Senadores: también se elegirán representantes para el Congreso de la Nación. Se renovarán 130 bancas de la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Estos legisladores serán responsables de tomar decisiones y debatir leyes a nivel nacional.

Proceso de elecciones

Cómo saber si mi DNI es válido para votar.

Las PASO del 13 de agosto consistirán en la votación por las listas de precandidatos y alianzas políticas. Las fórmulas ganadoras en esta instancia competirán en las elecciones generales del 22 de octubre.

En caso de ser necesario un balotaje, este se llevará a cabo el 19 de noviembre. En el mismo participarán únicamente las dos fórmulas presidenciales más votadas en la elección general. La que obtenga la mayor cantidad de sufragios afirmativos válidamente emitidos será declarada ganadora, independientemente de la cantidad total de votos obtenidos.

Es importante tener en cuenta el horario de votación, que se llevará a cabo entre las 8 y las 18. Una vez que las mesas de votación se cierren, no podrán reabrirse, ya que se procederá a contar los votos. Los resultados se conocerán esa misma noche.