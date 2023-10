Elecciones 2023: de cuánto es la multa por no votar y cómo la pago

Las multas por no votar en las Elecciones Nacionales 2023 pueden variar en función de diversos factores, incluido el historial de infracciones electorales.

Es importante comprender las consecuencias de no votar y cómo se pueden pagar estas multas.

Argentina se prepara para las elecciones generales que se realizarán este domingo 22 de octubre, un evento crucial en la vida democrática del país. Pero no todos cumplen con su deber cívico de emitir su voto, y es importante comprender las implicaciones de no votar y las multas asociadas a esta omisión. En este artículo, te proporcionaremos información detallada sobre el precio de las multas por no votar en las Elecciones Nacionales 2023 y cómo podés pagarlas.

Montos de las multas

Las multas por no votar en las Elecciones Nacionales 2023 que tendrán lugar este domingo 22 de octubre varían en función de ciertos factores. El Código Nacional Electoral establece, en su artículo 125, los montos correspondientes a estas multas en el apartado de "faltas electorales". Para los electores mayores de 18 años y menores de 70 años que no puedan justificar su ausencia, las multas oscilan entre $50 y $500.

$50: elector sin infracciones previas sin regularizar.

$100: elector con 1 infracción previa sin regularizar.

$200: elector con 2 infracciones previas sin regularizar.

$400: elector con 3 infracciones previas sin regularizar.

$500: elector con 4 o más infracciones previas sin regularizar.

Esto significa que, si sos un elector que no ha incurrido en faltas electorales en el pasado y no votás en estas elecciones, la multa será de $50. Sin embargo, si tenés un historial de no votar en elecciones anteriores, la multa aumentará progresivamente según la cantidad de infracciones previas.

Consecuencias de no pagar la multa

No pagar la multa por no votar tiene implicaciones más allá de la mera sanción económica. Aquellos que no saldan su deuda quedan registrados como infractores, lo que tiene consecuencias significativas en su vida cotidiana.

Restricción de trámites : los infractores no podrán realizar ciertos trámites durante un año. Esto incluye la obtención del pasaporte, un documento esencial para viajar al extranjero.

: los infractores no podrán realizar ciertos trámites durante un año. Esto incluye la obtención del pasaporte, un documento esencial para viajar al extranjero. Inhabilitación para empleos públicos: además, la no cancelación de la multa impide que una persona sea designada para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Esto puede afectar seriamente las oportunidades laborales de quienes incumplen con su deber electoral.

Cómo pagar la multa por no votar

Participar en el proceso electoral es fundamental para mantener una democracia saludable.

La Cámara Nacional Electoral ha establecido el Registro de Infractores, un mecanismo que permite a los electores que deben saldar la multa por no votar realizar el trámite de justificación y pago. A través de este registro, los interesados pueden consultar el estado de sus infracciones y verificar si tienen multas pendientes.

Para pagar la multa, el proceso es relativamente sencillo. Debés ingresar al Registro de Infractores en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral, donde encontrarás la información necesaria para completar el trámite. Generalmente, se te proporcionará la opción de pagar en línea con los diferentes métodos de pago disponibles.

Justificaciones válidas para no votar