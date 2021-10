Alberto Fernández en Tucumán: "Estoy acá y no brindando con acreedores ni con el irresponsable que contrajo la deuda"

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en Tucumán y apuntó contra Mauricio Macri y Nicolás Dujovne.

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde un acto del Frente de Todos en el hipódromo de San Miguel de Tucumán, después de haber mantenido diversas actividades durante el día en esa provincia. Allí el mandatario aseguró: "Debemos terminar con los planes sociales para que se recupere el empleo. Nadie es feliz con un plan social".

En el mismo discurso, Alberto Fernández disparó munición gruesa contra Mauricio Macri y Nicolás Dujovne. "Mientras nosotros arreglamos, el ex presidente y el ex ministro de economía están en uno de los restaurantes más cros de Miami. No estoy brindando con acreedores ni con quien contrajo la deuda". Por otro lado, agregó dijo "terminando un tiempo espantoso y muy difícil, que nos llenó de pena y de dolor " en referencia a la pandemia de coronavirus, y señaló que la emergencia sanitaria "postergó muchas de las aspiraciones que teníamos el 10 de diciembre de 2019", cuando inició el Gobierno del Frente de Todos.

"Si hoy tenemos esta reunión es porque estamos inmunizados", destacó el mandatario al resaltar el plan de vacunación puesto en marcha por el Gobierno nacional, al que definió como el "comienzo del futuro". Junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y otros funcionarios, el mandatario había asistido más temprano a la puesta en marcha de una fábrica de dulces regionales y había recorrido una planta de producción de chacinados.