El proyecto de reforma electoral impulsado por la gestión del presidente Javier Milei incluye, entre sus puntos más controvertidos, la supresión de la obligatoriedad del debate presidencial preelectoral para las elecciones generales. De acuerdo con el borrador del dictamen elaborado para su debate en un plenario de comisiones del Senado, la propuesta elimina el esquema vigente que garantiza que todos los postulantes expongan y contrasten sus plataformas ante la ciudadanía. Esa medida restringe la posibilidad de intercambio únicamente a un eventual balotaje y bajo modalidad optativa.

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El texto normativo contempla la derogación explícita de los artículos 64 sexies a 64 duodecies del Código Electoral Nacional, que regulaban la obligatoriedad, el cronograma y las sanciones vinculadas al debate presidencial de primera vuelta.

En su lugar, la modificación del artículo 64 quinquies establece que la Cámara Nacional Electoral únicamente “podrá organizar debates preelectorales públicos entre los candidatos a Presidente de la Nación que alcanzaren la instancia de la segunda vuelta electoral”. Esta restricción del intercambio público de ideas se combina con la derogación de los espacios gratuitos de publicidad en radio y televisión, lo que elimina los pisos mínimos de difusión equitativa y desregula los límites de gasto y aportes de campaña.

Cuestionamientos políticos y advertencias sobre la calidad democrática

La iniciativa provocó severos cuestionamientos de juristas, sectores de la oposición e incluso legisladores aliados al oficialismo. El especialista en derecho electoral Oscar Blando señaló que el articulado libertario es “perjudicial desde todo punto de vista, salvo para quien pretenda ser beneficiario directo de esta cuestión”.

En tanto, desde la Cámara Nacional Electoral advirtieron sobre la inconveniencia de alterar las reglas del proceso a corto plazo, subrayando que “no es deseable ni prolijo cambiar las reglas de juego cuando falta menos de un año para las elecciones presidenciales”.

En el ámbito legislativo, dirigentes de diversas bancadas asociaron las modificaciones a una estrategia de conveniencia política frente al descontento social y económico. El presidente del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, cuestionó las intenciones oficiales al afirmar que el Gobierno “quiere ir a una elección para reelegir a Milei sin PASO, porque entiende que le conviene y a eso está apostando”.

Junto con la eliminación del debate obligatorio para las comisiones generales y la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año 2027, el borrador del Ejecutivo impone exigencias más estrictas para constituir partidos de orden nacional —que pasarán de requerir personería en cuatro distritos a diez, además de elevar de cuatro mil a diez mil la cantidad de firmas requeridas por provincia— e incorpora la figura de “gastos independientes” privados sin tope financiero.

Asimismo, la propuesta incluye normas sobre Ficha Limpia para condenados en segunda instancia y adecua la confección de la Boleta Única de Papel (BUP), en el marco de un proyecto que requerirá una mayoría absoluta de 37 senadores y 129 diputados para lograr su aprobación definitiva.