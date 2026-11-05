“Siempre lo accesorio sigue a lo principal”: Argüello advirtió sobre el impacto de la derrota de Trump en Milei

El exembajador argentino en Estados Unidos Jorge Argüello sostuvo que la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que los demócratas se quedaron con el control de las dos cámaras del Congreso, tendrá consecuencias directas sobre el gobierno de Javier Milei. “Milei, más que alinearse automáticamente con Estados Unidos, se ha alineado automáticamente con Donald Trump”, afirmó en comunicación con El Destape Radio.

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Argüello, que llegó al país días atrás desde Washington, donde trabajó en la Universidad de Georgetown, dijo que el resultado no lo tomó por sorpresa. “Era absolutamente previsible una derrota de Trump”, señaló, y lo encuadró en lo que definió como “la maldición de las elecciones de medio término”: una tendencia por la cual los presidentes estadounidenses suelen perder representación legislativa en la mitad de sus mandatos. Como antecedentes mencionó los casos de Barack Obama, que perdió 63 legisladores en 2010, y Bill Clinton, que perdió 54 en 1994. Ambos, recordó, consiguieron la reelección dos años después.

De la mayoría absoluta al “pato rengo”

Para el exembajador, la diferencia en el caso de Trump no está en el número de bancas sino en el punto del que cae. “Donald Trump gozó de un privilegio que pocos presidentes de los Estados Unidos han tenido”, planteó: gobernar con mayoría propia en la Cámara de Representantes y en el Senado, con el acompañamiento además de una Corte Suprema de mayoría conservadora, seis de cuyos nueve jueces responden a esa orientación y tres de los cuales fueron designados por él.

Ese escenario cambió. “La derrota del 3 de noviembre lo coloca a Trump en una situación difícil, calza perfectamente con lo que los americanos llaman la figura del pato rengo”, dijo. Y definió el término: “Es el presidente que no tiene reelección por delante, que no tiene mayoría en las cámaras, que ha caído en las encuestas de opinión y tiene por delante dos largos años que van a estar básicamente caracterizados por la negociación”.

“Trump va a tener que aprender a negociar dentro del Congreso y dentro de los poderes estatuidos”, agregó. Argüello detalló las facultades que recupera el Legislativo: el Senado aprueba las designaciones del gabinete y los ascensos militares y diplomáticos, y la Cámara baja puede iniciar investigaciones y debe aprobar el presupuesto.

El exembajador anticipó que la palabra impeachment volverá a circular. “Es un fantasmita que lo vas a ver en los próximos días y a lo largo de los próximos meses crecer. A lo largo de estos dos años prácticamente se dejó de hablar del juicio político, no porque no hubiera razones para empujarlo, sino porque no había ninguna posibilidad de empezar a moverlo, ni siquiera en la Cámara baja”, sostuvo.

Enumeró tres frentes posibles: el caso Epstein, el inicio de la guerra en Irán sin autorización del Congreso y los señalamientos por el enriquecimiento del entorno familiar del presidente. Aun así, marcó un límite a su propio pronóstico: “Aunque no se avance o no se concrete un proceso de destitución del presidente Trump, sí creo que las palabras juicio político van a estar muy presentes”.

El efecto sobre la Argentina

Consultado por el impacto en la relación bilateral, Argüello respondió con una fórmula que repitió a lo largo de la entrevista: “Siempre lo accesorio sigue a lo principal”. Y la desarrolló: “Te puede ir bien mientras a lo principal le va bien, pero cuando a lo principal le va mal, ya tu situación se complica”.

Recordó el respaldo del Tesoro estadounidense durante la campaña legislativa argentina del año pasado, cuando se pusieron a disposición 20.000 millones de dólares. “Lo dijo claramente: para evitar que pierda las elecciones. O sea, un caso de un involucramiento en un proceso electoral doméstico inédito”, señaló. En aquel momento, agregó, las protestas demócratas “fueron impotentes, porque no tenían número”.

Sobre el funcionario que articuló esa operación fue categórico: “Scott Bessent ha sido la figura más importante de la administración Trump en la articulación con el gobierno del presidente Milei. Sin Bessent, lo que pasó no hubiera pasado”. Y puso en duda que el esquema pueda repetirse: “Yo no me animaría a decir que va a haber otro Scott Bessent poniendo a disposición por Twitter veinte mil millones de dólares con el explícito deseo de que la semana que viene el presidente Milei gane las elecciones”.

Como señal de lo que viene, citó al senador electo por Michigan Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán en la historia de Estados Unidos, que derrotó al republicano Mike Rogers. Según relató Argüello, al ser consultado por una eventual nueva ayuda a países como la Argentina, El-Sayed respondió que esos fondos “tienen que dedicarse a la Seguridad Social, que está tan deteriorada en los Estados Unidos”.