Elecciones en Chubut en vivo: el minuto a minuto de la votación

El senador y candidato a gobernador de Chubut por Juntos por el Cambio (JxC), Ignacio Torres, votó en Trelew y envió un mensaje a los electores, en una jornada marcada por el temporal que se registró en la capital provincial: "Es una oportunidad histórica para defender nuestros valores y transformar nuestra provincia de una vez y para siempre".

El candidato concurrió a las urnas con sus abuelos Ricardo y Dora, "que con 95 y 89 años eligen seguir participando", según dijo.

Ante los medios de comunicación, confirmó que a la tarde estarán en Trelew Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. “Es una foto que muestra la madurez del espacio. Esta no es una elección más”, remarcó y sumó: “Acá no podemos darnos el lujo de dividir. Acá no hay halcones ni palomas”.