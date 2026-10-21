Riesgo País: la extorsión de Lamelas complica a Milei

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, dijo en Neuquén lo que la diplomacia suele callar: el dinero de Washington tiene destino electoral y fecha de vencimiento. Ante cientos de empresarios del sector energético anunció hasta 20.000 millones de dólares en financiamiento e inversiones y dejó dicho que lo que venga después de 2027 depende de las urnas. El aval pretendía dar tranquilidad. El mercado no se calmó: el riesgo país superó los 700 puntos durante esa misma rueda, en una jornada marcada por la volatilidad global y a las dudas locales sobre deuda, reservas y financiamiento.

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Un cheque con fecha electoral

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Lamelas se despachó en el evento de la Cámara de Comercio Argentina-Texas dentro de la exposición AOG Patagonia, celebrada en Neuquén. Según detalló, el financiamiento de organismos ligados a Washington podría pasar de los 7.000 millones de dólares anunciados en septiembre a más de 20.000 millones, si los argentinos "votan bien". “Nosotros estamos apoyando a este Gobierno y esa plata va a estar lista hasta el 2027 y vamos a ver lo que pasa después” condicionó el enviado del presidente Donald Trump. “Estamos listos para seguir impulsando, financiando de los Estados Unidos más allá del 2027, si la Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás”, sostuvo, y concluyó: "Estamos apoyando a este Gobierno, el Gobierno de Milei, y al pueblo argentino, si van en el rumbo que es correcto, el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda".

El anuncio, de aires extorsivos, triplica el paquete que el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado Christopher Landau firmaron el 22 de septiembre en Nueva York. Para reforzar el mensaje, las palabras del diplomático se cruzaron con la presencia del propio Landau y la del subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, en territorio nacional. La visita, que se extiende hasta el 26 de octubre, incluye reunión con Milei, con el canciller Pablo Quirno y con autoridades parlamentarias, pretende ser una avanzada al arribo del vicepresidente JD Vance, previsto para la tercera semana de noviembre. La agenda declarada: recorrer el Corredor Andes-Atlántico, del proyecto que activaría los fondos prometidos con giros del Exim Bank, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional y el Departamento de Estado.

En Neuquén, Lamelas aclaró la cláusula política de ese blindaje. Y el efecto búmeran no se hizo esperar.

Búmeran en los mercados

En la rueda del martes, luego del discurso de Lamelas, el Riesgo País superó los 700 puntos básicos, máximo del año y récord desde el último proceso electoral. Los análisis que circulan en el mercado lo atribuyen a una combinación de contexto externo y dudas locales sobre el impacto de la recesión, la profundización de la crisis social y su consiguiente deriva política. A es ruido se sumó el estruendoso discurso del embajador. Un operador del mercado resumió ante El Destape: "En este momento de tanta volatilidad, el apriete electoral de Lamelas es un búmeran para el gobierno: provoca más incertidumbre y, por lo tanto, demanda más dólares para cobertura".

El miedo de fondo es que un triunfo del peronismo traiga un default o complicaciones para pagar. Los antecedentes más cercanos demuelen el prejuicio. Axel Kicillof, hoy el opositor mejor posicionado para la elección presidencial, enfrentó en enero de 2020 el vencimiento del bono BP21 de la Provincia de Buenos Aires. Sin acuerdo tras cuatro prórrogas, pagó unos 250 millones de dólares de capital y 27 de intereses con fondos provinciales para evitar el default.

Por su parte, el gobierno de Alberto Fernández también canjeó 66.239 millones de dólares de la mega deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri a instancias de dos funcionarios que ahora repiten gestión: el ministro de Economía, Luis Caputo, y su socio-presidente del Banco Central, Santiago Bausilli.

Caputo, el nombre de la deuda

Especulador empedernido, Caputo se comporta como un endeudar serial. Como ocurrió durante su primera gestión durante el macrismo, aunque con otras condiciones, en este segundo mandato la deuda bruta argentina pasó de 368.000 millones de dólares en diciembre de 2023 a 484.000 millones en septiembre de 2026: 116.000 millones más, un 31,5% más.

Gracias al ministro, la Argentina encabeza el ranking de deudores con el FMI. Suma unos 56.800 millones de dólares, tras el acuerdo por 20.000 millones que el organismo aprobó en abril de 2025. Impedido por su propia herencia para captar deuda en el mercado, Caputo despuntó el vicio timbeando el oro del Banco Central. Perdió 1.023 millones de dólares, según la cuenta de la Auditoría General de la Nación. Una denuncia del abogado Gregorio Dalbón pidió que se investigue si algún banco ganó en la operación. Se mencionó, específicamente, al Deutsche Bank, ex empleador de la dupla que maneja Hacienda y el BCRA.

Ahogado en deuda, Milei y Caputo se abrazan al salvavidas que ofrece Trump: de plomo y con negocios llave en mano.

El negocio detrás del anuncio

El paquete de 7.000 millones anunciado en septiembre ya tiene ganador. YPF informó que recibió del Exim Bank una propuesta de financiamiento por hasta 6.000 millones de dólares para Argentina LNG, el proyecto que desarrolla con Eni y XRG. Es una carta de condiciones no vinculante, que requiere la aprobación final del directorio de la agencia y que se destina a comprar bienes y servicios estadounidenses.

Esa condición permitió identificar a los beneficiarios. McDermott se adjudicó una planta de tratamiento de gas y fraccionamiento de líquidos en Río Negro que, según fuentes citadas por el sitio especializado EconoJournal, podría superar los 8.000 millones de dólares. Pumpco, constructora del grupo MasTec, integra con la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos el consorcio que levantará los 527 kilómetros de ductos entre Neuquén y Río Negro, un contrato de más de 1.000 millones sujeto a la decisión final de inversión. MasTec pertenece a la familia Mas, copropietaria del Inter Miami donde juega Lionel Messi. La cercanía de la familia Mas con Trump y la ultra derecha regional viene de herencia familia -el padre de los hemranos financió por décadas las operación anti castristas desde Miami- y se expresó en eventos diversos. Jorge Mas, por caso, acompañó a Lionel Messi a la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026, en una foto que recorrió el mundo, y fue el armador del American Business Forum de Florida, donde Milei fue agasajado en uno de sus 20 viajes a EE.UU.

Inversiones que retornan con creces, claro está.