Elecciones 2027: Vidal acelera la nueva ley electoral para desdoblar mientras crece la competencia por el voto libertario y anti- K

A un año de las elecciones a gobernador y tras la derogación de la Ley de Lemas, Claudio Vidal acelera las negociaciones en la Legislatura de Santa Cruz para avanzar con un nuevo esquema electoral que le permita desdoblar los comicios y llevarlos a abril o mayo. Sin una ley provincial que establezca el calendario, el escenario de una elección en octubre podría complicar el objetivo de reelección del mandatario: el candidato elegido por la Casa Rosada podría disputar el mismo electorado de color violeta.

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Aunque Vidal se convirtió en un aliado de Javier Milei en el Congreso al respaldar iniciativas como la reforma laboral, el incremento del 22% del piso de Ganancias para los trabajadores patagónicos, el paquete fiscal, el veto al financiamiento universitario y el veto a la movilidad jubilatoria, el gobernador no será el representante de La Libertad Avanza en Santa Cruz.

La falta de una ley provincial —y, por consiguiente, de plazos y fechas establecidos en un cronograma electoral para el armado de listas— llevó a la oposición santacruceña a cuestionar la estrategia del oficialismo frente al vacío normativo. Tal como pudo confirmar El Destape, Vidal busca acelerar los tiempos para alcanzar el plazo de seis meses que le permita concretar el desdoblamiento. Sin embargo, desde el oficialismo ya anticiparon que el gobernador vetaría un proyecto si no se trata de una iniciativa propia.

Según fuentes cercanas al Poder Legislativo, existe acuerdo para avanzar con la implementación de la Boleta Única, aunque todavía no se definió qué ocurrirá con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La ausencia de un cronograma electoral mantiene al arco político santacruceño a la espera y condiciona la organización de los distintos espacios de cara a 2027.

La oposición

Tras la solicitud por parte de Vidal para votar la reforma laboral, el senador nacional José María Carambia rompió todo tipo de comunicación con el mandatario provincial. Contradictoriamente, el ex secretario general de Petroleros le había solicitado a los representantes de la Cámara Alta que voten a favor de la reforma laboral impulsada por Javier Milei. "Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Además de prendernos fuego a nosotros, te van a prender fuego a vos", exclamó con vehemencia el senador a este medio.

"Hay que hacer un frente amplio para las elecciones del 2027", detalló y lanzó su candidatura por el espacio Moveré. Así confirmó el respaldo de los municipios de Las Heras, Los Antiguos, Deseado y hasta el gremio de Petroleros, espacio político del que emergió el actual mandatario santacruceño.

El elegido como candidato por La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, asumió el pasado 10 de diciembre como candidato a diputado nacional tras encabezar la lista en la provincia y ya votó a favor de la reducción del subsidio a zonas frías. Antes de llegar al Congreso, Guzmán fue director ejecutivo del PAMI en Santa Cruz. Había sido designado en marzo de 2024 por la conducción nacional del organismo para estar al frente de la Unidad de Gestión Local XXVIII, que abarca la provincia.

Desde el PJ provincial todavía no anunciaron a su candidato aunque asoma el actual intendente Pablo Grasso, quien asumió la presidencia del partido filial Santa Cruz hace poco menos de dos meses.

Más que una interna

Bajo un gobierno provincial que acompañó políticas de ajuste, como el deterioro salarial de docentes y trabajadores de la salud y el impulso de un proyecto que declara la emergencia económica y limita la negociación salarial, la posible interna dentro del oficialismo suma tensión a un escenario ya crítico.

A fines de agosto, distintos medios locales de Santa Cruz, entre ellos Wou y también Clarín, informaron que el jefe de Gabinete provincial y funcionario cercano a Claudio Vidal, Pedro Luxen, denunció judicialmente la realización de "tareas de vigilancia" frente a su domicilio particular por parte de efectivos de la Policía de Santa Cruz durante varios días.

De acuerdo con la denuncia presentada ante el Poder Judicial, el relato de Luxen "habla de distintos vehículos, varios efectivos y turnos rotativos", lo que "habría existido una estructura organizada para observar los movimientos de un integrante del propio Poder Ejecutivo". El Destape se contactó con fuentes cercanas al Gobierno provincial para consultar sobre la situación, pero no recibió respuestas al cierre de esta nota.

Consultado sobre el caso, el senador Carambia señaló a este medio: "Todo eso es una interna entre ellos, entre el ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, con Luxen. Son personas que se conocen hace años. Es una mentira, hay que ver qué hay en su vida privada".

Según publicó La Opinión Austral, el gobernador Vidal habría sido quien impulsó la presentación judicial.