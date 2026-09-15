Elecciones 2027 en San Luis: los Rodríguez Saá vuelven a tensar la interna y Poggi buscaría su reelección

El escenario político de San Luis se encamina a un posible desdoblamiento electoral. Mientras el oficialismo no se adelanta a presentar a Claudio Poggi como su candidato, El Destape accedió a fuentes cercanas al PJ provincial, quienes especulan con que regrese una alianza entre los hermanos Rodriguez Saá. La Libertad Avanza disputaría la gobernación con candidato propio.

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Disputa de poder entre los Rodriguez Sáa

Lejos de una unión entre hermanos dentro del PJ para ir contra Poggi, la oposición se divide y pretende ganarle al poggismo aunque estén divididos. En relación al posible resurgimiento de una alianza, referentes de Todos Unidos le expresaron a este medio que la posible unión se presenta como utópica si es que el PJ no le garantiza a Adolfo Rodríguez Saá ser precandidato. "Será candidato a gobernador así tenga que competir con su propio hermano Alberto", resaltaron desde su espacio.

La mecha también se prende desde el ala albertista donde afirman que "tienen las puertas abiertas" para que se sume Adolfo mientras que el espacio apoya la precandidatura de Alberto, gobernador durante cuatro mandatos. La misma comenzaría el 17 de octubre.

Entre Alfredo y Adolfo

A esta historia se suma el archivo político que caracteriza a Poggi como un “traidor”. Surgido del riñón del saísmo, con el correr de los años rompió con el espacio y cruzó de vereda para aliarse con el PRO. En ese proceso, comenzó a generar guiños políticos y coincidencias con las políticas libertarias del Gobierno de Javier Milei.

El actual gobernador asumió en diciembre de 2023, después de romper con 40 años de los hermanos Rodríguez Saá. Su vínculo con ese espacio, sin embargo, se remonta a sus primeros años de trayectoria política, cuando ocupó distintos cargos durante las gestiones de los hermanos, entre ellos ministro de Hacienda y Obras Públicas y ministro de Economía y Producción.

En 2011, Poggi renunció a su banca de diputado provincial por el bloque del PJ para asumir como jefe de Gabinete y, posteriormente, competir por la gobernación. Tras ganar las elecciones y con el respaldo de los hermanos Rodríguez Saá, inició su propia construcción política y terminó por alejarse del espacio que lo había llevado al poder. Así, creó el bloque unipersonal Avanzar San Luis.

Al finalizar su mandato en 2015, decidió no buscar la reelección y respaldó la candidatura de Alberto Rodríguez Saá, quien finalmente se impuso en los comicios. Sin embargo, después de los dos períodos consecutivos de Alberto al frente de la provincia, Poggi terminó de distanciarse de su antiguo aliado y volvió a competir por la gobernación en 2023, esta vez bajo la coalición Cambia San Luis.

En aquella elección recibió el respaldo nacional de Horacio Rodríguez Larreta y, a nivel provincial, de Adolfo Rodríguez Saá, quien había roto su alianza política con su hermano en 2019. Poggi logró imponerse y regresar a la gobernación, aunque posteriormente su relación con distintos sectores del espacio que lo acompañó en la campaña volvió a tensarse.

Desde entonces, sectores opositores cuestionan su gestión y sostienen que sus políticas se acercaron a los lineamientos del Gobierno de Javier Milei, una de las razones por las que comenzó a consolidarse la caracterización de Poggi como un dirigente que volvió a cambiar de alineamiento político.

Desdoblamiento de elecciones y poggismo

Según pudo confirmar El Destape, el bloque oficialista Ahora San Luis no tiene una decisión tomada aunque aseguraron que "San Luis opte por desdoblar las elecciones porque sería lo más sano para discutir dos cosas totalmente distintas". Asimismo, deslizaron que junio del 2027 podría ser el mes elegido para llevar a cabo los comicios provinciales, mientras que las elecciones presidenciales serán en octubre del próximo año.

El mapa político provincial estuvo marcado por un fuerte rumor. ¿Poggi cedería su candidatura para apoyar al referente de La Libertad Avanza? Ese rum rum quedó rápidamente en el olvido. Todo indica que Poggi avanza hacia su postulación, mientras que el senador nacional y presidente provisional del Senado por la LLA, Bartolomé Abdala, ratificó sus propias ambiciones.

En varias oportunidades Abdala manifestó abiertamente su deseo de pelear por la gobernación de San Luis en 2027.